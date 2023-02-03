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中美爆「間諜氣球」風波 陸外交部認了：無人飛艇因不可抗力誤入
中美之間爆出「間諜氣球」風波，中國外交部2月3日回應指，中國無人飛艇因不可抗力誤入美領空，對此表示遺憾。
中國外交部發言人稱，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。
中方：會妥善處理
發言人指，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾，中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。
美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）之前在2月2日指，美國政府偵測到有高空氣球在美國本土上空出現，懷疑是來自中國的間諜氣球，他稱美方立即採取行動防止它取得敏感資料，正密切監察它。
中國外交部發言人毛寧較早前曾回應稱，中方正了解核實情況，希望雙方能共同冷靜及謹慎處理，她強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空。
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文章授權轉載自《香港01》
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