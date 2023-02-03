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艦上含大量有害石綿 巴西海軍仍計畫鑿沉「聖保羅號」航艦

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴西已退役航空母艦「聖保羅號」仍含有相當數量的有害石綿，因此自土耳其拒絕該艦靠港後，已經在近海漂浮了3個月。巴西海軍日前表示，將在該國管轄的大西洋水域鑿沉該艦。資料畫面。路透
巴西已退役航空母艦「聖保羅號」仍含有相當數量的有害石綿，因此自土耳其拒絕該艦靠港後，已經在近海漂浮了3個月。巴西海軍日前表示，將在該國管轄的大西洋水域鑿沉該艦。資料畫面。路透

巴西退役航空母艦「聖保羅號」（NAe São Paulo）仍然含有相當數量的有害石綿，因此自土耳其拒絕該艦靠港後，已經在巴西近海漂浮了3個月。巴西海軍日前表示，將讓「聖保羅號」在該國管轄下的大西洋水域沉沒。

路透與軍聞網站《Warzone》報導，3.2萬噸的「聖保羅號」前身是法國海軍克里蒙梭級（Clemenceau class）航艦「福煦號」（The Foch）。「福煦號」自1963年開始服役，2000年退役後出售給巴西海軍，並改名為現在的「聖保羅號」，2017年因為進一步維修成本並不划算，巴西海軍決定讓該艦退役。

雖然「聖保羅號」2022年曾被拖往歐洲，準備前往土耳其的阿利亞加（Aliağa）港進行拆解，但土國政府面對各界抗議可能的石綿隱患，認定該艦危害環境、撤銷了進入水域的許可，導致「聖保羅號」未能穿過直布羅陀海峽，就掉頭橫越大西洋回國。

巴西海軍在聲明表示，「聖保羅號」正在進水、有沉沒的危險，因此一直未獲准許在國內的港口停靠，「鑒於該艦日益惡化的漂浮狀態與無法避免的失控沉沒，沒有其他選擇、只能拋棄船體，將該艦有計畫地沉沒」。雖然環境部長席瓦（Marina Silva）要求別讓該艦沉沒，巴西海軍仍稱別無選擇，只能在專屬經濟海域離岸350公里、深約5000公尺的水域進行鑿沉作業，並強調這個地點遠離環境保護區，也沒有海底通訊電纜經過。

據報導，巴西海軍本來打算1日就在海上鑿沉「聖保羅號」，但檢察官試圖阻止該艦在巴西水域沉沒，理由是此舉帶來了環境威脅，其中包括了用於船內鑲板的數噸石綿，但法官認為軍方已經斟酌過環境影響與其他因素，在當天下午駁回了檢方申請禁制令。

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