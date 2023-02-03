布林肯北京之行能否重新調整美中關係？學者這樣看

峇厘島G7峰會落幕不到3個月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於2月5日至6日前往北京，持續與中國政府對話，以緩和兩國衝突，並推進美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月達成的共識。

根據英國《金融時報》，布林肯兩天的北京之行期間，將與習近平見面。專家表示，此行將涵蓋「雙方關係所有層面」；布林肯與中國外交部長秦剛一方面要保持溝通管道暢通，一方面也設法避免美中關係繼續惡化。

新加坡國立大學（NUS）資深訪問學者唐安竹（Drew Thompson）曾任美國國防官員，他表示，美中關係存在各種問題，雙方對會談內容都有想法，「議程會是全方面的」。

外界預料雙方會觸及很多議題，但有些專家指出，烏克蘭的戰事未歇，且台灣周邊的緊張局勢持續升級，再加上美中科技戰延燒，這些議題會是首要之務。專長是中國外交政策的赫爾辛基大學訪問學者英莎麗（Sari Arho Havrén）表示：「對美國來說，當然要討論到俄烏戰爭。」

英莎麗接受DW專訪時說：「台灣議題顯然仍會觸及紅線，中國外交部長秦剛希望布林肯能重申美國的一中政策。此外，美國限制中國企業取得特定的高階半導體，此政策也可能列入議程。」

白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）週二（1月31日）透露，布林肯訪北京時，會提起俄烏戰爭；自前美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台之後，美中之間的軍事、氣候變遷議題溝通停擺，因此布林肯此行其中一項重要目標，也包含重啟這些對話。柯比表示：「這是全世界影響力最大的一段雙邊關係。」

與此同時，中國外交部呼籲美國應以對話與雙贏合作，定調中美往來，而非對抗、零和的競爭關係。中國外交部發言人毛寧週一（1月30日）說，中國「堅定不移捍衛自身主權安全發展利益」，不會迴避競爭。

就台灣議題缺乏基本信任

大部分專家認為，台灣是布林肯此行議程最敏感卻最重要的議題，因為「幾乎每一次的美國高階對話」都有討論到台灣。美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學教授朱志群認為，美中雙方「在台灣議題上缺乏基本信任，可能不知不覺就如同夢遊般走向戰爭」。

朱志群接受DW訪問時說：「在中國眼裡，美國政府並未嚴格遵循『一個中國』原則，又一直炒作中國對台灣海峽的威脅。美國則不滿北京政府打算以武力改變台海現狀。」

一名美國空軍將領日前預測，美中最快2025年就會因台灣而爆發軍事衝突。不過，美國國防部隨即稱這不代表拜登政府的觀點。

朱志群說，若要扭轉台灣局勢目前的走向，美國須打消中國的疑慮，重申其仍遵循一中政策；中國則須降低對台灣的軍事壓力，並重新強調以和平統一為主。

不過，新加坡國立大學學者唐安竹卻告訴DW，中美兩國在布林肯此行只會提出非常「老掉牙的論點」，只陳述各自的立場，卻不做出任何妥協。唐安竹說：「我認為兩邊幾乎沒有共識基礎。」

中國在俄烏戰爭的角色仍引發疑慮

中美兩國在台灣議題缺乏共識，對彼此在俄烏戰爭的立場也抱持疑慮。赫爾辛基大學學者英莎麗表示，美國正仔細觀察中國是否以任何方式，在俄烏戰爭中助俄國一臂之力。

今年1月，美國認定有些中國企業向俄羅斯提供了非致命性的軍援，但美國無法確定北京政府是否知悉此事。英莎麗認為，雙方肯定會討論這件事。她告訴DW：「北京政府會不會約束這些企業、不讓他們繼續與俄國往來，還有美國能不能促使中國保證維持中立、不幫助俄國攻打烏克蘭，這些都需要持續觀察。」

北京政府屢屢反對各國制裁俄國，又強化與俄國的經濟、軍事互動，也顯示美中兩國對俄烏戰爭立場的根本差異。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示：「中國過去十個月來對俄國石油、天然氣的進口大幅增加，北京政府肯定會否認這在軍事上有任何意義，但美國會有不同的主張。」

雙邊關係進展的希望不大

此行是布林肯擔任國務卿以來首度赴中；在他即將出發之際，華府也在與日本、荷蘭合作，欲祭出新措施，限制出口半導體製造設備至中國。美國此舉，被中國形容為「濫用出口管制」、「將科技經貿問題政治化」。

朱志群告訴DW，中國可能會指控美國濫用國家安全概念、建立「小圈圈」，說美國要透過一場「新冷戰」打壓中國崛起。他表示：「拜登總統說美國不會參與跟中國的新冷戰，但雙方關係只看得到競爭，看起來正展開一場新冷戰。」他補充道，美國切斷中國取得先進科技的企圖，在中國眼裡「非常可疑」。

儘管美中持續競爭，在許多關鍵議題也缺乏共識，專家仍認為雙方會試著在氣候變遷與軍事上重啟對話。美國維拉諾瓦大學（Villanova University）政治學者瑟利森（Deborah Seligsohn）說：「我相信兩國在會議中會討論到氣候變遷，希望雙方能找到方法，不只是重啟對話而已，還要促進環境、科學與衛生方面的工作層級往來。」

種種衝突與不確定性，替布林肯的北京之行蒙上陰影。赫爾辛基大學學者英莎麗告訴DW，此行最有可能的結果，是維持溝通管道暢通。她認為兩國至少會恢復一部分的雙邊溝通渠道，而中國可能會希望從美國做出回報，來換取恢復關鍵議題對話的機會。

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