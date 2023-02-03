野心不可低估！美CIA局長：習近平下令共軍 2027年準備犯台

美國中央情報局長（CIA）伯恩斯（William Burns）2日在華府名校喬治城大學1場活動中指稱，美方根據「1份情報」，知道中國大陸國家主席習近平已下令軍方在2027年前，準備好入侵台灣。

伯恩斯當天出席1場討論會並受獎，他重申，即使習近平很可能因俄羅斯軍方在烏克蘭（未如俄烏開戰前預期）的表現而「清醒」，但仍不應低估習對台的野心。

伯恩斯對前述2027年前共軍犯台的說法補充說，目前，這並非意味著習近平已決定於2027年發動侵略，或是其他哪1年。但這（種預判）是將其焦點和野心的嚴重性提醒外界。

伯恩斯解釋，「我們在CIA做的評估，就是我將不會低估習主席有關台灣的野心」，針對俄軍及其武器系統在烏克蘭戰場「非常差」的表現，習很可能感到「驚訝又焦慮不安」，並試圖從中吸取教訓。

由於中俄在去年2月俄國侵烏前不久，才建立「上不封頂」的夥伴關係，伯恩斯對此說，他認為低估中俄對此一關係的相互承諾「是個錯誤」，但這並非1段「完全無上限的邦誼」。

伯恩斯強調，大陸是美國當前面對的「最大地緣政治挑戰」。他提到，美中競爭在其規模上獨一無二、無可比擬，真的在大概每個領域都呈現，不只軍事、意識形態與經濟、科技，從網路空間一直到太空的各方面。在競爭方式上，他將之形容為「1場全球競爭」，甚至可能比美國和蘇聯競爭時更激烈。

大陸駐美大使館尚未對伯恩斯前述談話置評。