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美中情局長：習近平因俄烏戰爭有所清醒

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯週四（2月2日）在華府喬治城大學（Georgetown University）的一場外交政策活動上表示，俄軍在俄烏戰爭中的糟糕表現，或讓習近平感到「驚訝和不安」，但他建議，人們不該因此低估了中俄之間的夥伴關係。

對於俄烏戰事俄羅斯近幾週一直在取得進展，伯恩斯說接下來的半年對烏克蘭來說將會是關鍵。近期巴西總統呼籲，中國是時候該出面調停俄烏戰爭，但中方在此事上並未做出正面回應。

伯恩斯還提到習近平對台灣的野心還很強烈，並警告圍繞台灣而發生的衝突將會對所有摻和進來的人來說「非常不幸」。

與台灣關係愈趨密切的立陶宛本月初外交事務委員帕維裡奧尼斯（Zygimantas Pavilionis）也表示，中國能改變世界規則而「如果美國不能保衛烏克蘭，那麼之後我們便會看到台灣海峽和印太地區出事，遭受攻擊」。

中俄關係

中俄兩國在去年俄烏戰爭爆發前，曾發表聯合聲明，其中表示「兩國之間的友好沒有上限，合作沒有禁區」，在俄烏戰爭爆發後，在以美國為首的西方國家全面制裁俄羅斯後，中國並未對俄羅斯作出譴責。

中國外交部曾表示「中俄合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限」的三沒表述；今年初中國外長秦剛表示「中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，我們願同俄方攜手落實好兩國元首重要共識，不斷將中俄關係推向前進」中俄關係轉向三不方向。

伯恩斯還指出中俄友誼並非全無上限。日前俄羅斯外交部表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已正式邀請中國國家主席習近平今年春天訪問莫斯科，但中方尚未證實此事。

（路透社、法新社、中國外交部發言人辦公室等）

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