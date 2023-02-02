捷克對台展善意 專家：歐洲外交大突破

「捷克與台灣交好的互動模式，有望讓歐洲其他國家參考！」針對近日捷克總統與台灣總統蔡英文通話，台大政治系副教授陳世民受訪時強調，歐洲許多國家近年都陸續開始調整「一中政策」，這有助於台灣與歐洲國家關係更深化，獲得更多支持。但政大國關中心研究員湯紹成則不以為然說，捷克的影響力很有限。

彈性一中政策

繼捷克總統帕維爾與蔡總統通話，眾議院議長艾達莫娃也將率團訪台，整體對台相當態度友好。對此，陳世民受訪時說，捷克參議院議長韋德齊2020年訪問台灣，回國後說：「每個國家都有自己解釋一中政策的權利。」且目前捷克總統與總理都是對台灣友善的執政黨，過去也經歷民主化革命，因此對台灣處境感同身受。

陳世民認為，捷克將「一中政策」彈性調整的作法，是未來台灣外交可以著墨的重點，近來有許多國家對於中國的不滿程度逐漸上升，因此有意與台灣加強關係，且台灣半導體也是國際產業鏈中重要籌碼，藉此可提升與世界其他自由民主國家的互動。

強化對歐關係

「但捷克還是反對台灣獨立！」陳世民強調，這樣的彈性調整可以讓其他國與中國仍維持邦交，但同時提升與台灣的關係，可以成為許多歐洲國家的新模式。他反駁「沒有邦交就沒有實質效應」的說法，並表示國際社會雖然有其現實面，但外交關係的變化本來就是漸進的過程，無法一蹴可幾。

他說，未來中國對台威脅漸增，這樣提升政治關係的模式有助於中國武力攻台時，歐洲國家對台灣能有更多的幫助與聲援，尤其是共享自由民主價值的國家，會更願意堅定表達對台灣的支持。陳世民舉例，芬蘭2011年中國政策報告說「台灣是中國不可分割的一部份」，但2021年卻改成「支持台灣參與國際社會，對於台灣的地位，芬蘭不表意見」，就是很好的例子。

政策轉彎很難說

但政大國關中心研究員湯紹成認為，國際政治是現實的，捷克在國際上的影響力有限，先前韋德齊來台灣訪問比較像是獲得國內的政治資本。至於沒有邦交就沒有用的說法，湯紹成說並不見得，東歐一些國家近年來對中國的不滿上升，國會有機會通過對台灣有利的「友台法案」，或多或少還是對台灣有好處。

不過他也坦言，如果國家政策變了，或是對台灣比較不友好的政黨上台，政策也可能會轉彎，所以不用對此抱持太多期待。

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