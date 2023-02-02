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德國之聲專訪／當選後隨與蔡英文總統通話 捷克總統澄清：是她主動邀請

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捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。圖／德國之聲中文網
捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。圖／德國之聲中文網

帕維爾：我認為我們應該向烏克蘭提供任何能夠讓他們贏得勝利、恢復主權及領土完整的援助。至於應該提供噴射機嗎？我們應該以非常嚴肅的方式考量這個問題。另一方面，在這當中也有一些限制，提供坦克車、裝甲車較容易，但戰機需要大量的後勤支持訓練。就算我們對此有政治意願，在實際情況下，將需要至少半年時間才能將噴射戰機引進烏克蘭。因此當我們考慮要為烏克蘭提供不同的武器裝備時，我們應該考慮到所有方面，使有效性和實用性相配。

DW：如果您不只是捷克總統當選人，而仍是北約（NATO）軍委會主席，您還會以同樣方式回答這個問題嗎？

帕維爾：當然，我對烏克蘭的看法是一致的。隨著時間推移，我作為一名軍人、而後退休，到現在作為總統當選人，都在主張我們必須支持烏克蘭，因為這符合我們自己（國家）的切身利益。

我們必須通過多種方式支持烏克蘭，如果我們削減對烏軍事支持和裝備，那麼俄羅斯很可能會獲勝，而這將成為我們的失敗。

DW：你在當選後首先做出的政治動作之一，是致電台灣總統蔡英文。歐洲應該如何看待與台灣的關係？

帕維爾：首先讓我們更正一下，這一通電話是由台灣總統主動提出的。她想祝賀我當選，而我高興地回應了。

台灣和捷克之間的關係相當深厚，台灣對我們有大量經濟上的投資；我們有貿易和文化關係，因此我們沒有任何理由應該減少或不談這些關係，這是一個事實，這並不意味我們對中國的外交政策原則有任何改變。同時，作為一個主權國家，我們可以與任何人保持關係，而這並不傷及我們與其他國家的關係。

DW：請問您會邀請達賴喇嘛到布拉格城堡嗎？

帕維爾：這個在過去被視為是基於價值和人權，以及捷克外交政策的一部分。如果我能延續哈維爾總統（Václav Havel）的傳統持續推動這件事，我會感到非常光榮。

DW：您的政治生涯是從透過對抗民粹主義開始的。在政治上對抗民粹主義的最佳方法是什麼？

帕維爾：專注在事實上；專注於真正的解決方法。始終如一地向大眾報告，不管是令人愉快的、還是不愉快的討論，這也就是指，在你所做的每件事上都要公平，並試著用最真實的語言，而非用美好、聽起來毫無問題、悅耳的方式去作描述，這些話也許好聽但不會引領出我們需要的效果。這就是我的方法，這看來也是捷克大多數人期待的方法。

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烏克蘭 帕維爾 捷克 蔡英文

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