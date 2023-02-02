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海地動盪難平息 牙買加願派兵維和

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
牙買加總理霍尼斯1日表示，願意派兵到海地協助維持秩序。（Photo from Wikimedia Commons）
牙買加總理霍尼斯1日表示，願意派兵到海地協助維持秩序。（Photo from Wikimedia Commons）

海地內亂升溫，各國開始關注，甚至打算派兵！牙買加總理霍尼斯1日表示，願意派遣軍隊到海地境內維持治安。海地近日局勢動盪，爆發大規模動亂，且國內沒有國會議員在任下，政府形同停擺，目前區域組織雖有表態要解決問題，但少有實際行動。

牙買加派兵穩定海地

根據《半島電視台》報導，霍尼斯在眾議院發表演說表示，他希望能幫助海地重回和平、穩定的秩序，以利後續進行民主改革與選舉。由於國內百廢待舉，海地總理亨利去年10月就曾對外求援，希望外國軍隊協助海地政府恢復秩序，牙買加是首個表態願意出兵的國家。

聯合國駐海地特使勒莉梅上週表示，希望聯合國安理會能重視海地政府的請求，但安理會若要派遣維和部隊，需要安理會成員同意，目前美國與加拿大對此提案「不感興趣」。但海地前警察總長查理斯在美洲組織會議上直言，海地正面臨史上最大危機，國內民眾面臨國家無能、黑幫橫行的慘況，急需國際支援。

國會停擺 治安敗壞

海地由於先前選舉未順利舉行，加上前任參議員屆期任滿離職，導致國會完全沒有議員就任，總理亨利在一年就說要重新選舉，但選委會相關人選都尚未決定，遭到國內輿論批評獨裁專政。政府無能施政下，國內去年有1359人遭到綁架，比前年暴增一倍，另外有2183人遭到謀殺，比去年暴增33%。

牙買加表示，除了軍隊以外，也可以援助物資；對於海地動亂，聯合國安理會表示，目前尚未收到派兵維和的提案，但如果有國家願意申請，可以直接跟海地提案。中美洲區域組織「加勒比海共同體」先前才表示要積極解決海地的政治問題，但目前仍少有國家表達具體作為；聯合國報告指出，海地境內僅有9千名警察，很難維持境內1100萬人口的秩序。

國際實質作為少

加勒比海週報》提到，海地近來還爆發暴動，導致多位員警遭殺害，加勒比海共同體發表聲明譴責暴力，並呼籲海地警方儘速控制秩序。海地局勢的動盪雖引發國際關注，但國際組織大多發表聲明，而海地仍持續陷入國家混亂的困境。【更多精采內容，詳見

海地 安理會 聯合國

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