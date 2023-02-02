瑞典入北約路崎嶇 匈牙利也提反對

芬蘭與瑞典加入北約又多了阻礙！匈牙利外交部長西雅爾多1日表示，瑞典應該改變現有的態度，匈牙利才能同意其加入北約。瑞典與芬蘭在俄烏戰爭後申請加入北約，但北約採共識決，其中土耳其不同意加入，因此瑞典境內爆發抗議，還出現焚燒可蘭經的行為，如今匈牙利也加入反對行列，瑞典就更難加入北約了。

焚可蘭經惹議

根據《美聯社》報導，西雅爾多1日與土耳其外交部長恰武什奧盧會面後發表聲明，呼籲瑞典需要改變針對境內有抗議民眾焚燒可蘭經的官方說法，才願意讓瑞典加入北約。西雅爾多說，作為天主教徒，對於宗教的經典遭到焚燒的行為「絕對無法接受」。恰武什奧盧則表示，歡迎北約擴大，但焚燒可蘭經對土耳其來說是「嚴重挑釁」。

由於土耳其不願同意瑞典加入北約，導致瑞典國內爆發反土耳其示威，有民眾到土耳其大使館前焚燒可蘭經，引發土耳其總統艾爾段不滿，但瑞典政府發表聲明回應說，會捍衛民眾的言論自由，讓西雅爾多直言這「非常愚蠢」，並表示如果要土耳其支持，瑞典政府必須改變態度。

恐牽連芬蘭入會

受俄烏戰爭影響，瑞典與芬蘭同時遞交加入北約的申請，但土耳其希望瑞典能引渡境內庫德族恐怖分子回國受審，瑞典雖然修改境內反恐法律，並解除對土耳其的販售軍火禁令，但不願將叛亂分子引渡到土耳其，讓艾爾段甚至揚言若瑞典不從，恐會連帶影響芬蘭的入會申請。

由於加入北約需要全體會員國同意，目前除了土耳其外，就剩下匈牙利尚未批准兩國的入會申請，但西雅爾多也補充說，匈牙利國會將會在2月開議時討論兩國加入北約的問題，到時候就看瑞典的態度。

匈牙利絆腳西方

《美國之音》提到，匈牙利去年貪污程度排名歐洲第一，是歐盟最不廉政的國家。雖然身為歐盟、北約會員國，但匈牙利總理奧班與俄羅斯關係匪淺，先前也曾多次因為干涉司法、侵害人權與歐盟對槓，也是少數沒有配合歐盟制裁俄羅斯的國家。

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