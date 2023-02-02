「空中女王」再見！最後一架波音747在空中畫出數字「747」告別

有「空中女王」之稱的波音747客機，31日交付給貨運業者亞特拉斯航空（Atlas Air）後正式停止，從此走入歷史，而機師也用飛行軌跡，在空中畫出數字747字樣，以表敬意。

波音747客機於55年前首飛，1日下午被運抵其在肯塔基州的停飛地。當飛機從佩恩機場（Paine Field）飛到北肯塔基國際機場的最後一段航程時，機師利用飛行軌跡，在空中畫出大大的747字樣。

自1969年首飛以來，波音747客機一直被用作為貨機和可搭載近500名乘客的民航飛機，甚至還曾是美國總統座機「空軍一號」的指定機型，也運送過NASA的太空船。

但如今波音747已不符合市場需求，燃油價格飆漲下，雙引擎噴射機能用更低的成本，複製航程和載客量；過去十年間，許多主要航空公司相繼宣布停用波音747載客。

位於華盛頓州的廠房一直是747的生產基地，波音於2020年宣布停產，而該架飛機是第1574架波音747。