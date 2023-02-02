對習近平是「預演」！前英相用中國大陸鼓吹續援烏克蘭抗俄
英國前首相強生1日赴華府智庫「大西洋理事會」發表講話與參加座談，推動西方國家繼續支援烏克蘭，席間也把話題轉到了中國大陸，並提及中國大陸國家主席習近平將多麼密切關注烏克蘭的事態發展。
天空新聞台與極限新聞報導，強生告訴與會來賓，有幾個原因「確保（俄羅斯總統）普亭在烏克蘭失敗是美國與整個西方的切身利益」，其中就提到了「別忘記普亭成功將向中國發出的訊息，這對習近平是一次預演（Dry run）」。
強生指出，有個非常好的理由解釋北京為什麼決定准許（green light）或是默許這個駭人行動，「他們想看看這會如何發展，因為中國人有自己的目標」。
強生說，「我們希望這種情況發生嗎？絕對且斷然不行，這就是我們現在必須勇敢面對普亭的原因」。
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