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OPEC+維持產量不變 大陸與俄國的供需情勢仍不明

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的代表團表示，OPEC+委員會建議維持石油產量不變，此時油市正等待中國大陸的需求端和俄羅斯的供應端明朗化。路透
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的代表團表示，OPEC+委員會建議維持石油產量不變，此時油市正等待中國大陸的需求端和俄羅斯的供應端明朗化。路透

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的代表團表示，OPEC+委員會建議維持石油產量不變，此時油市正等待中國大陸的需求端和俄羅斯的供應端明朗化。

OPEC+部長級聯合監督委員會1日召開線上會議，建議產量維持現狀，符合外界廣泛預期。油價對此反應不大。布蘭特原油期貨1日盤中報價接近每桶86美元，變動不大。

代表團表示，沙烏地阿拉伯和夥伴國將持續把產量維持在去年底設定的水準。當時他們宣布每日減產200萬桶石油以平衡市場供需，因應脆弱的經濟情勢。

國際油價在2023年開年持續波動，1月中的漲勢到月底逐漸消退。這促使OPEC+審慎以對，即使包含高盛和托克集團（Trafigura）在內的公司預估油價將在今年稍晚上漲。

中國大陸決定取消實施近三年的防疫封控措施，此舉帶動大陸這個全球最大石油進口國的旅遊復甦。儘管如此，市場情緒依舊脆弱，關鍵數據顯示中國大陸經濟復甦疲軟，此前大陸不得不努力應付疫情升溫。

OPEC+也正設法評估西方制裁對OPEC成員國俄羅斯的衝擊。預測機構預估，隨著歐盟的禁運令將從下月起擴大至精煉油，俄國石油產量預料銳減。

OPEC 油價

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