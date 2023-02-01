發文遭微博網友批評嘲諷 德駐華使館反問：您也可以評論中國政府？

1月30日，德駐華使館在官方微博上發文檢討90年前納粹分子在德國掌權。文中提到「希特勒被任命為帝國總理，他的政府在很短的時間內終止了此前一直適用的魏瑪共和國憲法，建立了獨裁政權。在德國，猶太人的權利逐漸被剝奪並開始受到迫害。納粹統治給德國和世界帶來一場浩劫並最終走向覆滅。」

該貼文引來不少網友嘲諷，有人批評「德國選了個白痴做外交部長」、「現在德國支持烏克蘭納粹」，也有人稱「德國人有納粹的基因，現在希特勒又回來了。」

言論自由也有邊界

由於評論區充滿謾罵，德駐華使館1月31日再度發文稱會刪除不友善言論。該篇微博貼文解釋道：「我們信仰言論自由，在德國每個人都可以自由地表達、寫作或發表自己的見解，沒有審查制度。微博下的評論我們通常會保留——即使是不那麼友好的評論。」文中反問了中國網友：「每個人都可以思考一下，這些關於德國的不友好的評論，您是否也可以用來評論中國和中國政府？」

德駐華使館接著表示：即使是在德國，言論自由也是有邊界的，「因種族、膚色或性取向而貶低他人，煽動仇恨和暴力，以及否認、淡化甚至為大屠殺辯護的言論我們都會予以刪除。」

分享歐洲時事引熱議

一些中國網友們表示贊同，幾個熱門評論寫道：「真的很少看到有血有肉、不含糊其辭、敢表明態度的官微了」；也有人檢討：「幾百個評論，沒人敢回答大使館提出的問題嗎？這已經說明一切了」、「微博上不少人對我們國內自己的事情連個屁都不敢放，對別國的事那是比外交部都猛」。有人建議德駐華使館「看到不好的評論可以刪掉的」，引來其他網友回覆「人民日報直呼內行」。該貼文至2月1日已經有近10萬人點讚，8千則評論以及將近9千次轉發。不過，許多持肯定態度的評論在隔天便消失無蹤，目前留下的評論多是對德國的批評和諷刺。

德駐華使館時常在微博上分享德國和歐洲的時事，其發布的貼文也非第一次引發熱烈討論。今年初，一篇宣布德國從2023年1月1日起不再購買俄羅斯石油，正式結束對俄羅斯的能源依賴的貼文累積了2千多則評論。有網友稱：「然而物價貴了至少3分之一，家用暖氣費用每個月多交200-300歐元只字不提」，也有人表示：「這個冬天德國人民都活的好好的，也沒看見有多少德國人凍死在這個冬季，所以人有時候不要太高估你自己」。另一則同樣引起討論的話題提到俄烏戰爭至今累計難民人數將近1400萬人，是自第二次世界大戰以來最大的難民潮，累計了近1300則評論。

（綜合報導）

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