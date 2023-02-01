台捷關係有望更加深化 專家：中國報復選項有限

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）週一（1月30日）與台灣總統蔡英文的通話，讓這個東歐小國在過去幾天瞬間吸引到許多國際社會的關注與討論。然而，在專家眼中，帕維爾此舉並非突如其來的外交政策轉向，而是延續了布拉格自2020年以來，積極與台灣深化雙邊關係的趨勢。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」的主任楊雅嚳（Jakub Janda）告訴DW，帕維爾想透過與蔡英文的通話向國際社會與歐洲其他民主國家發布一個信號，那就是「我們應該在政治最高層級與台灣交流」，而這也是歐洲議會已在正式決議中呼籲歐盟國家採取的行動。在雙邊關係的層面上，楊雅嚳認為雙邊領袖的通話，延續了捷克政治機構過去幾年加強與台灣政治聯繫的做法。他說：「去年捷克政府便呼籲各界與台灣接觸，而帕維爾所做的比捷克政府走得更遠。」

捷克智庫「國際事務協會」的中國分析師卡拉絲可娃（Ivana Karaskova）在接受DW訪問時則表示，帕維爾與蔡英文通話此舉表明，他打算採取與現任捷克總統澤曼（Milos Zemen）不同的外交路線，更強調捷克的西方取向，以及身為北約與歐盟成員國的身份。

她說：「在選前一次訪問中，帕維爾在記者提問當選後是否會出訪台灣時，給予了肯定的回覆。若他這麼做，將會是一個史無前例的舉動，因為歐盟成員國的總統很少在任內出訪台灣。而他與蔡英文的通話也不僅僅是象徵性的舉動，因為此舉意味著帕維爾將開始調整澤曼任內的政策，並開始對台灣與其國際地位展現真正的興趣。」

「歐洲價值安全政策中心」的楊雅嚳補充道，雖然在捷克的政治制度中，總統是一個較象徵性的國家元首角色，而所有政策幾乎都由政府負責，但他認為在目前的情勢裡，捷克總統在外交政策上可以扮演更明顯的角色。他向DW表示：「當政府在執行政策時，總統可以扮演發言人的角色。在政策執行中，我認為帕維爾會在與台灣接觸或面對來自中國壓力時，採取更鷹派的立場，而捷克政府可能會更謹慎，但在實際層面上，政府會支持總統。」

台捷關係可望進一步深化

在與帕維爾通話後，台灣總統蔡英文透過總統府表示，台灣與捷克除了積極推進在經貿投資、科技、教育、文化及觀光旅遊等各領域合作，也樂於跟捷克深化於半導體設計、尖端科技人才培育、全球供應鏈重組等方面的合作交流，並將鼓勵台灣企業把捷克作為中東歐的重要基地。

「歐洲價值安全政策中心」的楊雅嚳表示，台灣與捷克除了在上述領域強化合作外，雙方在安全領域也有增加互動的趨勢。他告訴DW：「雖然雙方都未公開談論這方面的合作，在布拉格有很多人在努力推動捷克政府與台灣進行更多安全相關的合作，例如共享中國相關的軍事情報或軍事援助。」

楊雅嚳指出，由於捷克的國防工業十分強大，所以雙方在安全領域的合作可能會與協助購買武器有關。他說：「去年7月，台灣主要的國防企業造訪捷克同行，捷克國防部副部長科佩奇尼（Tomaš Kopečný）也接待了台灣的國防產業代表團。這在歐盟內部是相當罕見的做法。」

他透露，目前捷克與台灣的國防產業有許多討論，未來可能會有聯合武器交易，而相關的互動會是雙向的。不過要達到這個目的，楊雅嚳表示捷克的國防企業需要政治支持，因為捷克政府必須批准任何轉讓給台灣武器系統的出口許可。

捷克能否為中東歐與台互動樹立典範？

雖然近年來中東歐多個國家都努力深化與台灣的雙邊關係，但「國際事務協會」的卡拉絲可娃認為，其他中東歐國家是否會追隨捷克的腳步，提高與台灣官員互動的層級，仍有待觀察。她向DW表示：「我認為現在談論帕維爾與蔡英文通話是否會為中東歐國家樹立新的典範仍太早，但捷克先前已有為中東歐地區開創與台灣互動的經驗。捷克參議院議長維特齊（Milos Vystril）於2020年不顧中國的威脅下訪台便是一個例子。」

「歐洲價值安全政策中心」的楊雅嚳指出，雖然目前歐盟內部僅有捷克與立陶宛在跟台灣的互動上有突破性的發展，但這兩個國家的期望是，他們這些「大膽且有原則」的行為，可以向其他歐洲國家表明深化與台灣的關係是安全的。他說：「除了中國不會在這些國家深化與台灣關係後摧毀他們之外，與台灣在政治與經濟上接觸都是有意義的。」

楊雅嚳表示，目前其他中東歐國家都在觀察，捷克與立陶宛等國在與台灣建立更緊密的關係後，是否會面臨中國施加的巨大經濟報復，還是他們在美國的支持下，可以用安全的方式深化跟台灣的關係。他告訴DW：「兩國都希望其他歐盟國家會跟進。正如歐盟內部一個俗語所說，『若更多國家加入實際政策，中國與俄羅斯等敵人便更難摧毀我們。』」

中國可能如何報復？

根據路透社報導，中國曾在帕維爾與蔡英文通話前，嘗試聯繫捷克政府，企圖以「一中原則」的制約來要求捷克政府阻攔這次通話。而中國外交部發言人毛寧週二（1月31日）也在北京舉行的例行記者會上表示：「捷克當選總統帕維爾罔顧中方多次勸阻和交涉，執意同蔡英文通電話，同台灣當局開展官方往來，嚴重干涉中國內政，公然違背捷方作出的堅持一個中國原則的政治承諾，向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號。」

面對北京的強烈警告，楊雅嚳表示，北京可能以兩種不同的方式對捷克進行報復。他說：「第一個較象徵性的做法是凍結部分在中國捷克公司的合約，這是2020年捷克眾議院議長維特齊訪台後，北京所採取的做法。不過，這個做法較具象徵意義，因為實際上只有幾間公司受到影響，而且這些公司的合約幾個星期後便被解凍。由於中國與捷克之間的直接經濟合作與直接貿易很少，所以中國能對捷克採取的行動不多。」

楊雅嚳認為，中國可能採取的另一個報復方式是向其他在中國的歐洲公司施壓，要求他們放棄捷克承包商。不過若北京採取相關行動，此舉將引發歐盟整體的反應。他告訴DW：「因為歐盟現在有新的工具來應對經濟脅迫，所以若發生類似情況，歐洲將對中國進行共同的經濟防禦。」

而由於中國近期也試圖拋棄過往「戰狼外交」的路線，向歐洲國家示好，所以楊雅嚳認為若中國政府對捷克進行報復，這將與北京現行的外交政策路線相抵觸。他說：「對北京來說，這兩種可能的報復手法都對他們不利。」

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