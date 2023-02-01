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「怪物級飛彈」劍指平壤！南韓擬3日試射玄武5彈道飛彈
韓聯社1日援引南韓軍方消息報導，南韓國防科學研究所（ADD）打算在3日試射被稱為「怪獸飛彈」」的玄武系列高威力彈道飛彈。
南韓軍方尚未發佈飛彈名稱等細節，但消息指出，即將試射的飛彈為「玄武-5」，最大射程不得而知，但彈頭重量高達8-9噸，據此推測可能為射程達3000公里以上的中長程彈道飛彈（IRBM）。
韓軍去年10月1日國軍日74周年首度公開該飛彈，該飛彈又被稱為「高威力玄武飛彈」，屬於鑽地型彈道飛彈。
由於屬於高重量設計，該飛彈能在不攜帶核武情況下，產生跟使用核武打擊相當的威力。南韓軍方認為，同時發射多枚可產生與核武差不多的威力。美國、中國大陸與俄羅斯等國的彈道飛彈重量通常在1噸左右。
南韓軍方已為此次試射活動發佈航行警告，期限為3-4天，覆蓋從安興試驗場附近至西部海域西南方向半徑約300公里以內的海域。
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