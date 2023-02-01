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教宗訪民主剛果 籲西方別壓榨礦源

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
教宗方濟各1日出訪民主剛果，沿路上有許多民眾夾道歡迎。（Photo from Pope Francis FB）
教宗方濟各1日出訪民主剛果，沿路上有許多民眾夾道歡迎。（Photo from Pope Francis FB）

教宗的來訪，能否療癒飽受戰火摧殘的剛果民主共和國（民主剛果）？教宗方濟各31日訪問民主剛果，沿路受到當地民眾舉布條、揮舞旗幟夾道歡迎。教宗呼籲西方國家不要再壓榨民主剛果的礦產資源，應協助該國經濟發展走向正軌。因民主剛果近來陷入內戰，已導致530萬人流離失所，教宗的到來暫緩了當地民眾的苦難。

西方殖民，退去！

根據《半島電視台》報導，教宗31日訪問民主剛果，與總統齊塞克迪會面，方濟各也是首位訪問民主剛果的教宗，前任教宗若望保祿二世在1985年訪問的還是薩伊共和國（民主剛果前身）。教宗發表演說強調，西方列強的黑手不要再伸向剛果民主與非洲。在訪問的過程，教宗的車隊旁都有民眾夾道歡迎。

方濟各直言，民主剛果豐富的礦產是屬於當地人民的利益，希望西方大公司不要再壓榨非洲。由於方濟各是阿根廷人，對於南美洲過去遭歐美殖民、干涉內政的狀況印象深刻，因此沉痛呼籲不要再讓非洲陷入殖民陰影。過去對民主剛果影響最深的歐洲列強是比利時，還曾有國王利奧二世將此區設為「剛果自由邦」，惡劣奴役黑人引發爭議。

非洲內戰問題不斷

《半島》當地記者指出，民主剛果9000萬人中，約有1半信奉羅馬天主教，當地的教堂承擔60%健康與教育機構的運行任務，因此教宗在民主剛果具有很高的聲望。教宗在非洲進行6天訪問，下一站將前往南蘇丹，同樣也是飽受殖民與內戰問題困擾的國家。

民主剛果近日正陷入內戰，政府軍與武裝團體M23還有ISIS殘部激烈交戰，民主剛果也指控鄰國盧安達暗中資助M23，但遭到否認。聯合國世界糧食計畫署統計，至少有530萬人因為近日的動亂流離失所，也讓齊塞克迪致詞時痛批盧安達是「膽小的懦夫」。

教宗身體引關注

另外的焦點是，《美國公廣》提到，教宗的膝蓋問題日漸嚴重，出訪時已經無法行走，需由專人推著輪椅前進，原本去年教宗就要訪問南蘇丹，就是因為膝蓋問題延遲至今，各界也相當關心教宗的身體狀況。

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