烏克蘭宣布本周將與歐盟在基輔舉行高峰會 向俄發出「強有力訊息」

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
烏克蘭總理什米加爾1月31日宣布，烏克蘭與歐盟3日將在基輔召開高峰會。圖為布魯塞爾的歐盟議會大樓外懸掛烏克蘭國旗。路透
烏克蘭總理什米加爾1月31日宣布，烏克蘭與歐盟3日將在基輔召開高峰會。圖為布魯塞爾的歐盟議會大樓外懸掛烏克蘭國旗。路透

在俄羅斯入侵烏克蘭即將滿一周年之際，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）1月31日宣布，烏克蘭與歐盟3日將在基輔召開高峰會，向莫斯科和全世界發出「強而有力的訊號」。另外，烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)在同一天宣布，烏克蘭將收到140輛西方盟國提供的現代戰車。

什米加爾在政府會議上宣布，「烏克蘭與歐盟的高峰會3日將在基輔舉行」，這次會議對基輔申請加入歐盟「極其重要」，「這次高峰會將在基輔舉行的事實，對我們的夥伴和敵人都發出強而有力的訊息」。

他沒有說明歐盟將有哪些代表出席這次高峰會。

什米加爾並表示，另一重大事件是烏克蘭和歐盟執委會將於2日展開「史上首次協商」。烏克蘭去年6月取得歐盟候選會員國資格。

烏克蘭外長庫列巴則表示，烏克蘭將從12個國家獲得「第一波」交付的120到140輛戰車。他沒有說明交付的時間表。

烏克蘭 歐盟 基輔

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