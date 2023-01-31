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日媒：美日韓副外長下月中會面　談北韓台海與援烏事宜

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
去年10月26日，美國副國務卿薛曼（右起）、日本外務省事務次官森健良及南韓副外長趙賢東在東京舉行會談。法新社
去年10月26日，美國副國務卿薛曼（右起）、日本外務省事務次官森健良及南韓副外長趙賢東在東京舉行會談。法新社

共同社援引美日兩國外交消息人士報導，美日韓三國副外長計畫於2月中在華府舉行會談，目前正進行最終協調工作。去年10至12月，美日先後發表國安戰略報告，以及新版安保戰略，南韓也發表印太戰略，美日韓三國副外長將就外交政策進行討論。

美國國務卿布林肯2月上旬將在北京與中國大陸外長秦剛會談。美國副國務卿薛曼將在美日韓三國副外長會議上，介紹布林肯與秦剛會談結果。除薛曼外，日本外務省事務次官森健良、南韓外交部副外長趙賢東將出席會議。

考量到快速擴軍的中國，美日韓將確認不允許北京單方面改變現狀的決心，並商討台海和平穩定的重要性。三國還將商討經濟安保合作，以及強化半導體等重要技術產品的供應鏈。

此外，在北韓不同意對話情況下，三國還將針對美國加強參與日韓防衛的「延伸威懾」達成一致，並討論繼續援助烏克蘭事宜。美日韓副外長上次見面磋商是在去年10月於東京舉行。

美國 北京 秦剛

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