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巴西保育雨林 德國願援助3800萬

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
德國31日宣布援助3800萬美元與兩筆低利貸款，希望分擔巴西新總統魯拉的保育政策經費。（資料照）
德國31日宣布援助3800萬美元與兩筆低利貸款，希望分擔巴西新總統魯拉的保育政策經費。（資料照）

富國開始協助發展中國家處理保育議題！德國總理蕭茲30日訪問巴西，承諾援助巴西3800萬美元，提供巴西總統魯拉「零破壞」雨林的保育政策。巴西前總統波索納洛在任期間，希望促進經濟成長，因此允許企業大幅開發雨林，引發外界擔憂開發過度會導致雨林吸碳功能下降，加劇暖化效應。

德協助復育雨林

根據《半島電視台》報導，德國經濟合作與發展部長舒爾茲30日宣布，將援助3800萬美元到國際基金會「亞馬遜雨林基金」，作為巴西保育雨林的重要援助金。舒爾茲說，期待魯拉新政府與環境部長席爾瓦的努力，讓雨林獲得保育，在地原住民能不受打擾、安居樂業。

德國同時提供8700萬美元低利貸款，讓農民復育遭毀林的區域，還有3400萬美元貸款是給巴西政府保育雨林。魯拉則感謝德國的援助，並表示雖然近年巴西毀林速率增加，雨林原住民人口下降，且傳統領地受到嚴重侵犯，但希望未來能透過各方幫助，扭轉保育的劣勢。

德國政府的訊息是在總理蕭茲到達巴西後公布，蕭茲也是西方領袖在魯拉當選後首位到巴西訪問的元首。

魯拉扭轉開發惡習

巴西全國約有3分之2的面積是雨林，但在極右派前總統波索納洛期間，為了增加經濟利益而大幅開發，甚至侵占原住民的傳統領地，質疑氣候變遷的真實性，引發許多原住民不滿；左派的魯拉去年10月以些微差距擊敗波索納洛，上任後就宣示採取「零破壞」的保育政策。

巴西去年毀林速度比前年暴增150%，2022年高達218平方公里的雨林遭摧毀，也讓綠色和平組織巴西分部疾呼，新政府上任重啟保育之路刻不容緩；國際NGO人權觀察則提醒魯拉相關政策須以「人權」為優先考量，魯拉則回應說，不會讓過去對原住民近乎「種族屠殺」的慘況重現。

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