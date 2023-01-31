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波蘭國防預算增6成 憂被俄烏戰事波及

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
波蘭決定將今年國防預算占比提升至GDP的4%，是北約國家最高。（資料照）
波蘭決定將今年國防預算占比提升至GDP的4%，是北約國家最高。（資料照）

波蘭國防預算占比躍升北約之最！波蘭總理莫拉維茨基30日宣布，將把原本在GDP占比為2.5%的國防預算增為4%，這個比例也將是北約國家中最高。在俄烏戰爭僵局持續下，由於波蘭與俄羅斯飛地加里寧格勒接壤，讓其擔心俄烏戰事波及自己，因此大幅增加國防預算。法國、瑞典與芬蘭近來也都大幅提升國防預算。

波國防預算增加60%

根據《英國廣播公司》報導，莫拉維茨基表示，俄烏戰爭讓波蘭決定加速自我武裝，波蘭軍隊將獲得4%GDP的國防預算，比去年2.5%大幅提升60%，且4%也是北約國家的國防預算占比最高的，北約國家過去曾呼籲各國提升國防預算至GDP的2%，但很多國家並未達成，到後來因俄烏戰爭，各國確定2024年會達成目標。

由於波蘭領土接壤俄羅斯在本土外的飛地加里寧格勒，波蘭擔心未來俄烏戰爭擴大恐波及自己，因此急著擴張國防預算，在援助烏克蘭軍火上也是最積極的國家之一，波蘭曾宣布將境內的豹2坦克送到烏克蘭，過程中還不斷施壓德國（因豹2賣給其他國家需德國允許），並表示要向美國購買116台最先進的艾布蘭戰車，強化自我防衛。

歐對俄烏戰爭焦慮

德國之聲》提到，波蘭去年更已經向美國採購250台艾布蘭坦克，同時也向南韓購買180台現代樂鐵生產的「K2黑豹」坦克與K9榴彈砲，還有FA-50戰鬥機，且南韓還允許波蘭在2026年可在國內生產這兩款戰車。波蘭預計這幾年內要擴軍至25萬人，並備有5萬名國民防衛隊，顯見其對俄羅斯入侵的焦慮。

因應俄烏戰爭，法國也積極擴張國防預算，目標在2030年以前將預算從2950億歐元擴張至4130億。瑞典與芬蘭為了加入北約也下決心擴張國防預算，德國也增加空軍1000億歐元預算，英國也確定將國防預算在GDP的占比提升至2.5%，北約各國過去曾被美國前總統川普抱怨不願承擔集體防衛責任，如今卻紛紛改變主張。

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俄烏戰爭 波蘭

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