世衛組織：新冠仍是全球公共衛生緊急事件

（德國之聲中文網）世界衛生組織周一（1月30日）表示，新冠病毒仍然是應獲得國際關注的公共衛生緊急事件。這是世衛組織對傳染病的最高警戒級別。

該組織在一份聲明中稱，該大流行病可能處於一個 "過渡點"，繼續需要謹慎管理，以 "減少潛在的負面後果"。

2020年1月30日，世衛組織宣布新冠疾病為全球公共衛生緊急事件。大流行至今的三年間，全球有超過680萬人因感染新冠病毒而死亡。疫情波及世界所有國家和地區。

隨著疫苗的出現和治療方法的改進，大流行的情況發生了很大的變化。去年12月14日，世衛組織總干事譚德賽曾表示，"在明年的某個時候，我們希望能夠宣布新冠疫情不再是國際關注的公共衛生緊急事件。"

但也在去年12月，世衛組織專家委員會的顧問曾對路透社表示，鑑於中國在解除防疫措施後出現感染高潮，宣布全球緊急情況結束的時機尚未到來。

世衛組織緊急委員會日前在經過討論後，得出了保留這一歸類的決定。譚德賽在周一表示，希望今年疫情"過渡到一個新階段，我們可以把新冠住院和死亡人數減少到盡可能低的水平"。

中國疾控：已近尾聲

中國國家疾控中心在最新的疫情周報中稱，本輪疫情在2022年12月下旬達到高峰，其後不斷下降，各省走勢基本相近，城鄉也基本同步，門（急）診人數、在院重症人數、在院死亡人數均呈現下降趨勢，至1月下旬全國整體疫情已降低至較低水平，醫療救治壓力進一步緩解。 報告稱春節假期，疫情未出現明顯反彈，監測結果表明，此輪疫情流行株為BF.7和BA.5.2，未發現新的變異株。"我國本輪疫情已近尾聲。"

中國旅客入境多國仍需檢測

中國去年12月出現新冠感染"海嘯"，但同時又放松了出入境管制後，許多國家開始采取措施，要求來自中國的旅客入境前進行新冠檢測。

今年1月5日以來，美國要求來自中國的旅客（2歲以上）在離開中國登機前持有48小時核酸檢測陰性證明，或者在過去90天中感染新冠並康復的證明。這一規定也適用於來自香港和澳門的旅行者。美國疾控中心還建議國民謹慎前往中國大陸和港澳。

歐盟建議各成員國要求中國旅客在登機前提供新冠檢測陰性證明，還建議各國在旅客入境時進行抽查並對來自中國的航班污水進行病毒檢測。但這僅是不具有約束性的建議。部分成員國采納這一建議，包括德國、法國、捷克、希臘、塞浦路斯、荷蘭、葡萄牙。意大利對中國游客在入境時進行強制檢測。西班牙則要求來自中國的旅行者持有陰性檢測結果或新冠疫苗全程接種證明。

英國、澳大利亞、加拿大、以色列、卡塔爾要求來自中國的旅客持有登機前48小時內新冠檢測陰性證明。

日本要求來自中國的直飛航班旅客出示72小時新冠檢測陰性證明，這些旅客以及赴日前7天內到過中國的旅客入境後要接受強制檢測，檢出陽性者將被要求隔離7天。此外日本還減少了來自中國的航班。

韓國要求所有從中國大陸、香港和澳門的入境人員提供48小時內的陰性證明，落地後還要接受測試。此外，中國旅客赴韓短期簽證暫停簽發措施延長到2月底。

印度要求來自中國大陸、香港、日本、韓國、新加坡和美國的旅客提供新冠檢測陰性報告。此外，檢測結果為陽性或有相關症狀的旅客將被隔離。

台灣要求所有來自中國的旅客在抵達時進行核酸檢測，呈陽性者必須居家隔離。

摩洛哥采取了最嚴格的措施：自今年1月3日起禁止所有來自中國的旅行者入境，無論其國籍。

（路透社、法新社）

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