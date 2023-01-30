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吉里巴斯改變心意 重新加入太平洋島國論壇

中央社／ 斐濟首都蘇瓦30日綜合外電報導

吉里巴斯今天證實將重新加入「太平洋島國論壇」（PacificIslands Forum），在這些島國努力對抗中國擴張影響力之際，重回這個戰略性地區組織。

法新社報導，人口約12萬的吉里巴斯（Kiribati）位於太平洋中部，戰略位置重要，但因地勢低窪面臨海平面上升風險。這個小島國去年7月宣布從成立51年的太平洋島國論壇退出，聲稱密可羅尼西亞島群成員的需求遭到忽視。

斐濟新總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）一直試圖讓吉里巴斯重回論壇，並在本月稍早的首次海外官方出訪與吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）會面。

拉布卡告訴法新社，他之後收到馬茂來函，表示「他們願意重新加入太平洋島國論壇」。

吉里巴斯當局證實，在拉布卡訪問後已改變心意。

吉里巴斯政府在聲明中稱，已與斐濟商討在太平洋地區「重新凝聚團結力量」，以及「需要團結共同努力，促進區域合作」。

同為論壇成員的區域強國澳大利亞及紐西蘭都強調，這個集團對決定太平洋地區的安全戰略非常重要。美國與澳洲等盟友都急於鉗制中國在太平洋地區擴展其勢力。

中國去年4月與索羅門群島簽署安全協議，引發各界憂心中國可能在當地建立軍事基地。

北京也試圖與其他10個太平洋國家簽署廣泛的安全協議，但很快遭到拒絕。

斐濟是論壇中最具影響力的國家之一，在前總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）領導時期與中國尤其親近，但巴依尼馬拉馬於去年12月充滿爭議的大選中敗選。

拉布卡就任後強調希望降低斐濟對北京的依賴，轉向與太平洋鄰國建立更緊密關係。太平洋島國論壇會議預計3月於斐濟召開。

吉里巴斯 斐濟

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