平壤核威脅不斷升級 近8成韓人支持自主開發核武

根據30日公布的最新民調，76.6%的南韓民眾認為有必要自主開發核武，77.6%認為北韓不可能棄核，78.6%認為北韓有可能進行第七次核試驗。

這項由南韓崔鐘賢學術院委託蓋洛普針對1千位成年人進行的調查顯示，近八成南韓民眾認為必須自主開發核武器，以應對北韓日益加劇的核威脅並遏制平壤的挑釁。該調查於去年11月28日至12月16日進行。

此次調查與之前相比，支持自主開發核武器的南韓民眾有所增加。調查團隊分析指出，北韓近年為核武立法，核武發展水準日益成熟，搭載核彈頭的短程飛彈可打擊南韓全境，令南韓民眾憂心忡忡。

此次調查還顯示，72.4%受訪者看好南韓自主開發核武的能力。51.3%受訪者認為，若朝鮮半島發生緊急情況，美國將會展現出保護南韓的延伸威懾能力。

華府曾承諾將利用全方位軍事能力，包括核武、常規武器、飛彈防禦及其他先進的非核武力量，為首爾提供延伸威懾力量。