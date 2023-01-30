不願引渡庫德族 土耳其拒瑞典入北約

不願配合土耳其要求，瑞典恐無法加入北約？土耳其總統艾爾段30日表示，土耳其會同意芬蘭加入北約，但瑞典不行，除非將「恐怖分子」引渡回土耳其審判。芬蘭、瑞典因俄烏戰爭，同時申請加入北約尋求集體防禦網保護，而這需要全體北約會員國同意，土耳其原本同意兩國加入，如今態度大轉彎引發外界擔憂。

土耳其不滿抗議

根據《英國廣播公司》報導，近日瑞典境內爆發對土耳其的抗議，有民眾甚至還將可蘭經抄本焚燒，瑞典政府對抗議表示譴責，但捍衛國民的言論自由。這也讓艾爾段對瑞典表示譴責，並對瑞典直接喊話，「如果想要加入北約，就必須將恐怖分子交還給我們審判！」，似乎不願同意瑞典加入北約。

《美聯社》提到，芬、瑞兩國外交部長發表聲明說，他們的入會程序不會因為土耳其的表態而停止，未來也會在立陶宛召開的北約峰會中持續與土耳其進行溝通，且兩國不會拋棄彼此，「要一起加入北約。」

二國爭取加入北約

芬蘭與瑞典因為俄烏戰爭的緣故，比鄰俄羅斯的兩國擔心俄羅斯的軍事威脅，因此在去年戰爭爆發時便申請加入北約，但加入北約需要各會員國一致同意，而土耳其過去就對兩國以人權為由，庇護境內庫德族武裝分子表達不滿，要求兩國將這些人引渡回台才願意放行，去年曾一度達成協議，但卻又出現翻盤狀況。

艾爾段表示，已經給瑞典一份120人的名單，希望瑞典能儘速將這些「恐怖分子」引渡到土耳其。過去在土耳其要求下，瑞典國會通過反恐法案，對恐怖分子有更嚴格的法律，同時也撤銷禁止對土耳其銷售軍火的禁令，不過這都還是無法讓土耳其滿足。

北約東擴令俄不滿

北約在1997年成立後持續東擴，包括與俄羅斯毗鄰的波羅的海三小國、波蘭、捷克、斯洛伐課、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞等國，烏克蘭原本也打算加入北約，還將此目標寫入憲法中，引發俄羅斯不滿，也成為俄烏戰爭爆發的原因之一。

【更多精采內容，詳見 】