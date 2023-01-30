德國不賣烏戰機 戰爭恐更複雜化

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

德國不願被烏克蘭拖下水，拒絕賣戰機！德國總理蕭茲29日表示，不會賣龍捲風戰機給烏克蘭，並呼籲西方不要愈陷愈深。烏克蘭近日頻向國際求援，英、德、美等國先前都曾援助坦克，但烏克蘭更希望掌握空中優勢以扭轉戰局，蕭茲不希望衝突擴大，並表示會嘗試與俄羅斯總統普丁通話，但普丁興趣缺缺。

援助太多恐陷泥淖

根據《半島電視台》報導，針對烏克蘭外交部副部長梅爾尼克近日呼籲德國援助龍捲風戰鬥機的要求，德國總理蕭茲29日明確表示拒絕，同時他也呼籲西方盟國，不要對烏克蘭援助太強大的武器，避免俄烏戰爭更加複雜，各國更難脫身。

烏克蘭總統澤倫斯基28日在定期對外記者會上，持續呼籲西方給烏克蘭更高級的武器，其中他還點名需要MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），才能讓烏克蘭免於俄羅斯的「恐攻威脅」。但蕭茲強調，與普丁保持開放溝通管道，才有辦法結束俄烏戰爭。

烏向西方索要坦克

烏克蘭先前曾向西方要求坦克援助，而英國、波蘭與美國率先援助挑戰者2號、豹2坦克與布萊德利戰車，在盟友的壓力下，德國後來也對烏克蘭援助豹2坦克。《衛報》提到，美國還加碼對烏援助火力強大的M1艾布蘭戰車，讓俄羅斯官方痛批西方才是讓衝突升溫的元凶。

德俄雙方上次通話是在去年12月底，蕭茲說，雖然與普丁立場不同，但包括紮波羅熱核電廠、戰俘交換與小麥出口陸續解禁都是重要的議題，西方仍要嘗試與普丁對話，設法讓俄軍從烏克蘭撤退。

俄不願與德對話

不過，因為德國是對烏援助第二多（僅次於美國）的國家，也讓蕭茲的對話善意被克里姆林宮發言人佩斯克夫打槍，表示俄羅斯雖然願意與西方對話，但普丁目前仍無意安排與蕭茲通話。

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