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美中2年後開戰？共和黨高層：可能性極高

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美國國會共和黨高級官員麥考爾（Michael McCaul）週日（1月29日）表示，美國和中國因為台灣問題而發生軍事衝突的可能性很高。麥考爾的發言，是繼日前美國空軍上將之後，再有美國官員對台海局勢升溫提出示警。

在一份日期標示為2月1日、於上週五（27日）發佈的備忘錄中，美國空軍機動司令部現任司令邁克爾‧米尼罕上將（Gen. Mike Minihan）對其麾下約11萬名下屬表示：「我希望我錯了，我的直覺告訴我，我們（美中）將在2025年交戰。」他寫道，美國和台灣都將在2024年舉行總統大選，美國可能因而分心，讓中國有機會對台灣採取軍事行動。

儘管一位五角大廈的官員（28日）表示米尼罕上將的評論「並不代表五角大廈對中國的觀點」，但路透社表示，這已顯示美國軍方最高階層對中國可能試圖掌控台灣的擔憂。

新接任美國國會眾議院外交事務委員會（外委會）主席的麥考爾29日對此告訴福斯新聞（Fox News）說：「我希望他是錯的……但我認為他是對的」。他還說，如果中國不能以不流血的方式拿下台灣，那麼「依我的判斷，他們將考慮武力入侵，而我們必須為此做好準備」，並表示：「我們看到與中國在台灣及印太地區發生衝突的可能性非常高。」

麥考爾譴責拜登領導的民主黨政府，從阿富汗失敗的撤軍後表現軟弱，「讓普京入侵烏克蘭」，使美中發生戰爭的可能性更高。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）本月稍早（11日）曾表示，中國在台灣海峽附近加強軍事行動，但那是否意味著是中國即將入侵台灣的跡象，他高度懷疑。

前北約盟軍最高司令的美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）也對美中爆發戰事的預測則持相反意見，他在28日推特發文表示，在他看來，當前美中發生衝突的可能性「正在降低」，因為習近平「正在關注俄羅斯在烏克蘭的潰敗，並因此可能更加謹慎」。

（路透社、Fox News、NBC等）

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