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力拓在西澳途中遺落放射性膠囊 當局警告恐致健康風險

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
礦商力拓（Rio Tinto）在貫穿西澳沙漠的1,400公里公路沿途，遺失了一個具「高度放射性」的膠囊。美聯社
礦商力拓（Rio Tinto）在貫穿西澳沙漠的1,400公里公路沿途，遺失了一個具「高度放射性」的膠囊。美聯社

礦商力拓（Rio Tinto）在貫穿西澳沙漠的1,400公里公路沿途，遺失了一個膠囊，體積雖小，但卻具「高度放射性」，是個危險物質，當局仍在尋找。

彭博等多家外電報導，這個膠囊據信是在1月10日從礦場運輸到珀斯（Perth）的過程中遺失，原定16日抵達珀斯的輻射儲存場，結果工作人員25日打開容器要檢查時，才發現不見蹤影。

這個膠囊直徑6毫米、長度8毫米，是測量鐵礦石密度儀器的零件之一，卻含有少量放射性同位素銫137。Emergency WA 在官網上說，儘管對一般大眾構成的風險不高，但暴露於該物質的放射線可能導致灼傷，或產生相關病症。美聯社指出，銫137輻射劑量具危險性，相當於一個小時照10次X光，長期暴露恐引發癌症

西澳消防與緊急救援服務部雖說，這個東西「沒辦法武器化」，但還是敦促民眾提防，因為接觸到可能使健康出問題。

力拓旗下鐵礦砂事業群負責人Simon Trott說：「我們非常認真看待這次事故。我們承認這顯然非常令人擔憂，並對在西澳社群引發的不安致上歉意。」

在倫敦和雪梨都有掛牌的力拓，在2020年炸毀原住民遺址後，一直試圖重建企業聲譽，不料如今又發生這起出包事件。

輻射 癌症

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