美防長將訪韓、菲 反制平壤、北京

美國國防部長奧斯丁自卅日至二月二日將先後訪問南韓及菲律賓，分別與有同盟關係的韓菲防長會晤。南韓以及日本媒體報導，美韓菲將針對核飛彈技術進步的北韓以及在南海等印太地區動作頻頻的中國大陸，進一步深化國防合作，並磋商區域情勢。

五角大廈表示，奧斯丁的專機預定卅日飛抵南韓平澤市駐韓美軍烏山空軍基地，卅一日和李鐘燮及尹錫悅晤談，除了確認將強化美韓同盟，鑑於平壤持續研發核飛彈，預料三人還將確認藉由美國「核保護傘」在內的戰力，以「延伸性嚇阻」，嚇阻北韓對美國盟邦南韓的攻擊。

奧斯丁上次訪韓是二○二一年十二月，出席第五十三屆美韓定期的「安全諮商會議」。

另外，奧斯丁預定二月二日會晤菲律賓防長加維斯、外交部長馬納羅和總統馬可仕。由於中菲存在南海主權爭端，擔憂北京影響力擴大的美國拜登政府，急於加強與去年六月上台的馬可仕政府關係。美國副總統賀錦麗去年十一月亦曾訪菲。

據南韓媒體報導，大陸兩架軍機廿六日上午飛入南韓主張的防空識別區西南部，韓方為此出動Ｆ-十五Ｋ戰鬥機，而中韓在該空域的防識區重疊。韓聯社報導認為，美國國防部同日宣布奧斯丁出訪韓菲行程，這是中方在奧斯丁訪韓前夕「刷存在感」。

北約組織祕書長史托騰柏格廿九日也抵首爾訪問，和南韓外長朴振、防長李鐘燮會談。南韓總統辦公室此前提到，總統尹錫悅將與他會面。

史托騰柏格卅日將轉往日本，預定會晤首相岸田文雄等日本高官。他在啟程前接受韓聯社專訪時表明，為遏止大陸的軍事專斷等全球威脅，北約有必要與南韓加強合作。這次是他暌違六年訪韓，也是其祕書長任內第三度。