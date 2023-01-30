聽新聞
test
0:00 / 0:00

5非裔警打死非裔男 小組解散

聯合報／ 國際組／綜合報導

美國田納西州曼菲斯五名員警暴力毆打一名非裔男子致死影像曝光後，當局已解散涉事五人隸屬的當地警方「天蠍」特勤小組，從東岸的紐約到西岸的舊金山，抗議警察暴力的示威者廿八日持續在美國各大城市示威。

廿九歲非裔男子尼科爾斯本月七日疑因魯莽駕駛遭到攔檢，被警察拖出車外痛毆。警方公布的錄影畫面顯示，尼科爾斯一開始就跟警方說：「我沒怎樣。」即便如此，接下來幾分鐘，警察將他拖出車外強壓在地，用電擊槍電他，踢他的頭，以警棍痛打，還向他噴胡椒噴霧。尼科爾斯被打癱在地，三天後在醫院不治。

此案震驚全美，也再度引發警察執法過當的討論，尤其是二○二○年非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死世人仍記憶猶新。

尼科爾斯一案中，毆人的五名員警都是非裔，隸屬於曼菲斯警方「天蠍」小組。這個小組志在降低犯罪熱區的非法活動，手段之一便是在熱區部署更多的警力。曼菲斯警局廿八日發布聲明表示，「永久解散天蠍小組，符合所有人的最大利益」。

尼科爾斯的家人透過律師發布聲明，表示樂見此一決定，「對尼科爾斯的慘死而言，是適當且符合比例原則的作法」。五名涉案警察已全數遭革職，並被控二級謀殺等罪名。

這段影片在曼菲斯和美國多地掀起抗議潮。ＣＮＮ報導，紐約、亞特蘭大、波士頓、洛杉磯、舊金山和波特蘭等城市，廿八日持續有抗議者上街，反對警察暴力。

警察 舊金山

延伸閱讀

2020年佛洛伊德事件過後…查警方執法施暴 不再「無可奉告」

5警對非裔男施暴影片曝光 怒潮湧全美國街頭

看5警對非裔男施暴影片 拜登：憤怒且非常痛心

田州非裔男之死讓各大城緊張 曼菲斯、紐約醞釀大遊行

相關新聞

美防長將訪韓、菲 反制平壤、北京

美國國防部長奧斯丁自卅日至二月二日將先後訪問南韓及菲律賓，分別與有同盟關係的韓菲防長會晤。南韓以及日本媒體報導，美韓菲將...

日本長野縣雪崩 11名外籍滑雪客脫困下山

日本中部長野縣一處海拔約2100公尺的山坡地今天下午發生雪崩，當地員警表示，有為數不明的滑雪者在受困後受傷，目前已有11...

日本中部長野縣傳雪崩 約10人被活埋恐有外國人

日本每日新聞報導，日本中部長野縣警方當地時間29日下午2時30分接獲通報，長野縣小谷村發生雪崩，約有10人被活埋，有消息...

車燒到剩殘骸…巴基斯坦公車墜谷釀大火 48名乘客至少41死

路透報導，巴基斯坦官員表示，該國南部俾路支省一輛載有48名乘客的公車29日墜谷起火，導致至少41人死亡。

5非裔警打死非裔男 小組解散

美國田納西州曼菲斯五名員警暴力毆打一名非裔男子致死影像曝光後，當局已解散涉事五人隸屬的當地警方「天蠍」特勤小組，從東岸的...

帕維爾當選捷克總統 分析家預料將強化和歐盟及美國關係

前北約組織（NATO）將領帕維爾（Petr Pavel）當選捷克總統，法新社29日引述分析家報導，他未來將推動拉近捷克和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。