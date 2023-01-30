5非裔警打死非裔男 小組解散

美國田納西州曼菲斯五名員警暴力毆打一名非裔男子致死影像曝光後，當局已解散涉事五人隸屬的當地警方「天蠍」特勤小組，從東岸的紐約到西岸的舊金山，抗議警察暴力的示威者廿八日持續在美國各大城市示威。

廿九歲非裔男子尼科爾斯本月七日疑因魯莽駕駛遭到攔檢，被警察拖出車外痛毆。警方公布的錄影畫面顯示，尼科爾斯一開始就跟警方說：「我沒怎樣。」即便如此，接下來幾分鐘，警察將他拖出車外強壓在地，用電擊槍電他，踢他的頭，以警棍痛打，還向他噴胡椒噴霧。尼科爾斯被打癱在地，三天後在醫院不治。

此案震驚全美，也再度引發警察執法過當的討論，尤其是二○二○年非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死世人仍記憶猶新。

尼科爾斯一案中，毆人的五名員警都是非裔，隸屬於曼菲斯警方「天蠍」小組。這個小組志在降低犯罪熱區的非法活動，手段之一便是在熱區部署更多的警力。曼菲斯警局廿八日發布聲明表示，「永久解散天蠍小組，符合所有人的最大利益」。

尼科爾斯的家人透過律師發布聲明，表示樂見此一決定，「對尼科爾斯的慘死而言，是適當且符合比例原則的作法」。五名涉案警察已全數遭革職，並被控二級謀殺等罪名。

這段影片在曼菲斯和美國多地掀起抗議潮。ＣＮＮ報導，紐約、亞特蘭大、波士頓、洛杉磯、舊金山和波特蘭等城市，廿八日持續有抗議者上街，反對警察暴力。