少子加高齡 南韓退休基金2055年用罄

南韓負責營運退休基金的官方機構「國民年金公團」（NPS）27日表示，若該國現行的退休基金制度，在目前的超低生育率和人口高齡化下仍維持不變，則預計將於2055年全部用罄。

根據NPS公布的最新預估，南韓退休基金也很可能自2041年開始出現缺口。NPS也曾於2018年做過預估，當時認為2042年出現缺口，2057年用鑿，亦即新的預估全都提前，凸顯南韓少子、高齡情況愈來愈嚴峻。

南韓統計廳本周公布的最新資料數據顯示，去年1至11月，南韓全國新生兒共23萬1863人，比2021年同期降低4.7％。去年第3季時，每名南韓婦女1生中平均只生育0.79個小孩，遠低於能夠使該國總人口穩定在5150萬的2.1個。