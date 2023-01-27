南韓生育率創新低！平均每位婦女只生0.79嬰兒

南韓企劃財政部「統計廳」（Statistics Korea）26日資料顯示，南韓新生兒出生率在去年11月創下同期新低。

2022年11月，南韓共迎來18982名新生兒，比2021年同期少了4.3%，是南韓統計廳自1981年開始統計以來最低的11月數字。

韓聯社報導，南韓經濟萎縮與高房價影響，讓許多年輕人選擇晚生或不生，導致南韓少子化危機一年比一年嚴重。

2022年第3季，南韓每一名婦女的平均生育率降至0.79。同年1月至11月，南韓共231863新生兒出生。

2021年，南韓全年平均生育率為0.81，是南韓連續第4年生育率低於1。南韓總人口約5150萬，若不希望人口總數隨著世代更替下降，出生率至少須達2.1。