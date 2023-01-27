南韓生育率創新低！平均每位婦女只生0.79嬰兒
南韓企劃財政部「統計廳」（Statistics Korea）26日資料顯示，南韓新生兒出生率在去年11月創下同期新低。
2022年11月，南韓共迎來18982名新生兒，比2021年同期少了4.3%，是南韓統計廳自1981年開始統計以來最低的11月數字。
韓聯社報導，南韓經濟萎縮與高房價影響，讓許多年輕人選擇晚生或不生，導致南韓少子化危機一年比一年嚴重。
2022年第3季，南韓每一名婦女的平均生育率降至0.79。同年1月至11月，南韓共231863新生兒出生。
2021年，南韓全年平均生育率為0.81，是南韓連續第4年生育率低於1。南韓總人口約5150萬，若不希望人口總數隨著世代更替下降，出生率至少須達2.1。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言