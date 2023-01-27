快訊

春節連假首度飆破2萬例 莊人祥推估2原因：下周會持續上升

北捷接境外炸彈恐嚇信 捷警地毯式安檢：同犯罪集團多次犯案

20多歲女咳嗽流鼻水 新冠發病8天後家中昏迷死亡

除了核武，沒有什麼得不到！烏克蘭爭取到戰車後放眼第四代戰機

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
路透報導，烏克蘭國防部長的顧問表示，基輔當局爭取到歐美提供主力戰車後，現在將推動西方國家支援美製F-16等第四代戰鬥機。資料照片。歐新社
路透報導，烏克蘭國防部長的顧問表示，基輔當局爭取到歐美提供主力戰車後，現在將推動西方國家支援美製F-16等第四代戰鬥機。資料照片。歐新社

路透報導，烏克蘭國防部長的顧問表示，基輔當局爭取到歐美提供主力戰車後，現在將推動西方國家支援美製F-16等第四代戰鬥機。

報導指出，隨著德國與美國25日先後宣布計畫提供重型戰車給烏克蘭，結束了在為期數周的外交僵局，基輔當局為烏軍贏得了巨大的支持。烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）接受電訪時表示，「下一個巨大障礙現在會是戰鬥機」。

烏克蘭的空軍擁有一支老舊的前蘇聯時代戰鬥機隊，甚至是在1991年宣布獨立之前就離開了生產線，現在則是用於攔截任務與攻擊俄軍陣地。薩克指出，如果烏克蘭拿到西方國家的戰鬥機，「在戰場上的優勢將非常巨大…不只是F-16，第4代戰機，這就是我們想到的」。

西方國家的軍事援助對烏克蘭至關重要，並在俄烏戰爭期間有了迅速的演變。薩克說，「他們不想給我們重型火砲，然後他們給了。他們不想給我們海馬士（HIMARS）系統，然後他們給了。他們不想給我們戰車，現在他們正給我們戰車。除了核武，沒有什麼是我們得不到的」。

截至目前為止，絕大多數西方國家政府在提供F-16等戰鬥機一事仍未鬆口。金融時報報導，一位美國國防官員稱，「我們目前沒有什麼關於F-16的消息要宣布」。德國總理蕭茲則在聯邦議會公開表示，「在這件事情上，我很早就明確指出，我們不會送出戰鬥機，而我會在此再說一遍」。英國皇家空軍消息人士告訴每日電訊報，送出飛機「被認為過度升級（too escalatory）」，並指烏軍飛官「在颱風戰機受訓很可能會花上好幾年」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

為回應德美點頭支援戰車？俄羅斯26日空襲烏克蘭釀11死11傷

美援烏戰車與台灣訂單同款 美媒憂產線排擠

跟進美德 加拿大宣布提供烏克蘭豹式戰車

烏軍：俄上午尖峰時間空襲 防空部隊擊落來襲飛彈

相關新聞

除了核武，沒有什麼得不到！烏克蘭爭取到戰車後放眼第四代戰機

路透報導，烏克蘭國防部長的顧問表示，基輔當局爭取到歐美提供主力戰車後，現在將推動西方國家支援美製F-16等第四代戰鬥機。

為回應德美點頭支援戰車？俄羅斯26日空襲烏克蘭釀11死11傷

俄羅斯26日向烏克蘭發射新一波飛彈攻擊，時間點恰好就在就在德國和美國承諾提供戰車協助基輔當局的隔天。

克里姆林宮的餐桌：普丁「廚師爺爺」的虛構神話？

老普丁的孫子的弗拉迪米爾．普丁，這輩子跟爺爺也就見面過那麼幾次，可是他記得爺爺是業界裡的翹楚。家族裡另外還傳著這麼一個故事，說沙皇時期的某一天，拉斯普欽到阿斯托利亞餐廳用午餐。老普丁給拉斯普欽煮了什麼呢？也許是阿斯托利亞的哪道招牌菜？切絲雞肉？小羊排？還是用塔塔醬料理，表面塗一層了魚子醬的白梭吻鱸「老鷹」？

美援烏戰車與台灣訂單同款 美媒憂產線排擠

美國25日宣布提供援助烏克蘭M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）後，政治新聞網站Politico26日報導，美國要提供的...

國際原能總署稱烏核電廠附近傳爆炸 俄批挑釁

聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）今天表示，烏克蘭遭俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近...

協助「瓦格納」侵略烏克蘭 中企遭美制裁

美國週四（1月26日）對一家中國公司實施制裁，因為該公司涉嫌提供烏克蘭的衛星圖像，以幫助俄羅斯的瓦格納僱傭軍集團（Wagner mercenary group）持續侵略烏方，同時美國國會議員也在推動更有力的行動來對抗北京。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。