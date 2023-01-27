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濟州島交通噩夢再起！惡劣天氣釀65航班停飛且「持續增加」
日本與南韓近期都遭遇「10年最強寒流」，包括路上、空中的交通都受到嚴重影響。南韓濟州島24日才有476個航班取消、超過4萬人受困，27日濟州國際機場又傳出暴風雪導致約60架航班被取消。
「紐西斯通訊」（Newsis）報導，航空公司表示截至27日上午11點，共計455個固定航班（222班出發、223班架抵達、5班國際航線）中有65個航班（31班出發、34班抵達）因為「惡劣天氣」而取消，此外還有19個起降航班因飛機轉接和航空管制原因受到延誤。
據悉，目前濟州國際機場周邊刮起大風，當局更發布「特別風切警報」（Wind Shear），且預計從下午開始濟州島大部分地區將發布強風警報，屆時取消的航班數量將持續增加。此外，部分往返濟州島的渡輪也已經取消，截至27日上午11點為止濟州港有4班出發、5班抵達的渡輪取消。
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