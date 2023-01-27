斐濟新政府中止與中國的警務合作

斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）週四（1月26日）表示，將中止與中國的警務諒解備忘錄（MOU），同時中國的國家安全人員沒有必要繼續在斐濟警察部隊工作，這也是這個南太平洋島國再一次因為中美雙方的競爭，而成為國際媒體焦點。

《斐濟時報》報導，蘭布卡指的是斐濟警察部隊與中國公安部於2011年簽署的諒解備忘錄，該備忘錄讓斐濟警察在中國接受培訓，而中國警察則被派往斐濟執行為期3至6個月的實習計劃。

去年9月，在任命一名駐斐濟的中國警察聯絡官後，兩國之間的2021警察合作達到了新的高度。

「我們沒有必要（與中國）繼續下去，我們的系統不同」，蘭布卡週四（26日）對《斐濟時報》說。

他說，澳大利亞和新西蘭等其他國家的官員可以留下來，因為他們的制度與斐濟相似，「我們的民主制度和司法制度（與中國）不同，所以我們會回到那些與我們有相似制度的國家」， 蘭布卡說。

警察總監遭停職

路透社報導，斐濟總統卡托尼韋雷（Ratu Wiliame Katonivere）週五（27日）在大選中暫停了警察總監的職務，這是該太平洋島國16年來首次發生政黨輪替，但此前軍方已警告新政府不要進行「徹底的變革」。

卡托尼韋雷表示，根據憲法辦公室委員會的建議，斐濟警察總監吉裡奧（Sitiveni Qiliho）已被停職，「等待調查、移交和任命法庭」。

吉裡奧拒絕對當地媒體發表評論，因為他說他將因自己的行為面臨法庭審判。他被認為與斐濟前總理姆拜尼馬拉馬（Josaia Voreqe Bainimarama）關係密切，後者曾領導斐濟16年，之後政黨聯盟以微弱優勢贏得去年12月的選舉，並任命蘭布卡為這個具有重要戰略意義的太平洋國家領導人。

在達成聯盟協議的前一天，吉裡奧和姆拜尼馬拉馬呼籲軍方維護法律和秩序，因為他們表示懸而未決的選舉結果引發了種族緊張局勢，這一說法遭到聯盟各方的質疑。

這個有軍事政變歷史的太平洋島國一直是該地區應對中美競爭的關鍵，並於10月與澳大利亞達成協議，加強防務合作。

斐濟總理辦公室沒有立即回應路透社的置評請求。

斐濟武裝部隊指揮官卡魯尼瓦伊（Jone Kalouniwai）少將，本月早些時候警告蘭布卡政府不要進行「徹底的變革」，並堅稱其遵守2013年的斐濟憲法，而該憲法賦予軍隊關鍵性的作用。

（斐濟時報、路透社）

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