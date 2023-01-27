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日本數百間學校收炸彈威脅！嫌犯揚言放「逾330個炸彈」
日本數百間高中和大學近日陸續收到傳真機寄來的炸彈威脅訊息，揚言要用炸彈或自製武器殺害師生，許多學校為此一度停課。截至目前，警方還未查獲任何爆裂物，但仍不敢大意，正全力展開追緝。
BBC報導，威脅訊息本周稍早透過東京註冊的號碼傳真到多所高中和大學。據了解，第一波威脅訊息在本周一（23日）發出，光是埼玉縣，就有超過170所學校收到炸彈威脅，其中一條訊息稱，嫌犯已設立330多個爆裂物，另一個還寫道：「我放了一個大炸彈。」
有報導指，這些訊息中要求支付贖金，金額從30萬日圓到300萬日圓不等。
到了本周二（24日），訊息變成威脅要用自製武器殺害學校的師生，收到威脅的包括大阪、埼玉、茨城等地的學校，導致許多學校一度停課，但多數學校已於26日恢復正常上課。警方尚不清楚嫌犯身分，正在全力追查。
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