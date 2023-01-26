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「致命寒流」恐成東亞新常態 專家示警極端現象：會更嚴重

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「致命寒流」恐成東亞新常態 專家示警極端現象：會更嚴重

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
南韓水原市26日下起大雪。美聯社
南韓水原市26日下起大雪。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）25日報導，從俄羅斯西伯利亞、中國大陸、朝鮮半島到日本，東亞地區近來遭到致命寒流侵襲。許多地區不但酷寒還下起大雪，也造成農曆春節假期的省親和出遊交通混亂。氣候專家警告，這樣的極端天氣已成為「新常態」。

致命寒流25日已在日本導致四人死於心臟病發，其中兩名死者在本州瀕日本海的新潟縣、一人在九州的大分縣，以及本州瀕瀨戶內海的岡山縣，分布範圍極廣。日本內閣官房長官松野博一稱這次寒流為「十年一見」，大雪並造成航班取消、火車停駛、公路中斷，當局26日出動清除積雪。

南韓本周亦發布大雪警示，首都首爾市氣溫最低達攝氏零下15度，其他城市溫度更創新低，居民說，25日晚間開始下大雪一整夜到26日。連南韓的「國境之南」、旅遊勝地濟州島，本周也因酷寒而取消數百個飛機航班，渡輪也因大浪而被迫暫停出港。

南韓氣象廳發言人說，來自北極的冷空氣經由俄國及大陸後，已直接進入南韓。長期觀察氣候變遷的科學家指出，包括夏季極熱與冬季極寒的這種極端天氣，可以視之為氣候變遷的信號之一。

西伯利亞城市雅庫次克本月出現攝氏零下62.7度的超低溫，創這座「世上最冷城市」的紀錄。美國國家大氣科學中心專家崔伯斯表示，極端天氣活動是新常態，「我們確實能夠預料這種極端現象會比過去嚴重」。

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