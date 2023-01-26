南韓客機疑似「起飛時噴火」 折返緊急迫降北海道

世界上已知最長壽人瑞、法國修女安德烈（Sister André）日前在睡夢中離世，享嵩壽118歲。專家預測，截至2050年，百歲人瑞數量將從現在的近60萬人增加到370萬人。你有拿到長壽門票嗎？長壽秘訣又為何？人人都能延長預期壽命嗎？

2023-01-26 17:00