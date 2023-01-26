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南韓客機疑似「起飛時噴火」 折返緊急迫降北海道

聯合報／ 編譯陳曉慈╱即時報導
波音737-800型客機示意圖。法新社
波音737-800型客機示意圖。法新社

日媒News Digest報導，南韓濟州航空一架客機26日下午2時40分左右從北海道起飛時，因引擎故緊急降落新千歲機場。報導引述網友推文，表示客機起飛時疑似噴火。

該班機編號HL8337，機型為波音737-800，原本預計從北海道新千歲機場，飛往南韓首爾仁川機場。

新千歲機場辦公室表示，該航班因引擎故障，故起飛後折返新千歲機場。

一名網友在推特上發文表示，看見「濟州航空起飛時噴火，不確定是否沒事」。

新千歲機場 北海道

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