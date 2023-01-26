可發射9倍音速飛彈的俄最新型戰艦將參加中俄南非海軍演習

中國、俄羅斯、南非海軍將於2月在南非海岸舉行聯合海軍演習。俄羅斯國防部25日宣佈，裝備9倍音速「鋯石」導彈的俄羅斯「戈爾什科夫海軍上將」號護衛艦將參加演習。

環球時報旗下軍事欄目的「樞密院十號」報導引述美國有線電視新聞網稱，「戈爾什科夫海軍上將」號於1月4日出海執行任務，在前往大西洋之前，這艘護衛艦在挪威海進行防空演習。「戈爾什科夫海軍上將」號的指揮官稱，該艦配備了「鋯石」高超音速導彈，並於25日成功進行該導彈的發射測試。

俄羅斯國防部發佈的一段視頻中，「戈爾什科夫海軍上將」號艦長稱：「今天舉行了一場戰鬥訓練演習，類比對敵方水面目標實施導彈打擊。鋯石導彈命中了超過900公里外的目標」。

「樞密院十號」報導稱，配備「鋯石」高超音速導彈的「戈爾什科夫海軍上將」號護衛艦是俄海軍22350型護衛艦首艦，於2015年服役。其排水量約4500噸，配備新型130毫米艦炮、防空系統和卡-27反潛直升機等，最大航速可達30節。

該艦攜帶的「鋯石」高超音速導彈被看作是俄羅斯最具威懾效果的現代化武器。它的飛行速度最高可達9馬赫，接近7000英里／小時，並在低空飛行以躲避雷達探測。該導彈的射程約為1000公里，能擊中敵方的縱深目標。此外，該導彈還能夠在飛行過程中進行躲避機動，使對手的攔截變得非常困難。

另據俄羅斯衛星通訊社26日報導 美國駐南非大使館稱，美國對俄羅斯、中國和南非舉行聯合海軍演習的計畫感到不安。

美國駐南非大使館發言人大衛．費爾德曼在回應南非和俄羅斯高級外交官的講話時對CBS新聞說：「我們對南非在2月與俄羅斯和中國舉行聯合海上演習的計畫感到不安」。