快訊

會談場合國旗顏色順序搞錯！比利時總理發推特文向荷蘭總理致歉

影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛

高雄鳳山透天民宅年初五失火 火未撲滅獨居屋主已死亡

可發射9倍音速飛彈的俄最新型戰艦將參加中俄南非海軍演習

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
可發射9倍音速飛彈的俄羅斯「戈爾什科夫海軍上將」號戰艦將參加中國、俄羅斯、南非的海軍聯合演習。（騰訊網）
可發射9倍音速飛彈的俄羅斯「戈爾什科夫海軍上將」號戰艦將參加中國、俄羅斯、南非的海軍聯合演習。（騰訊網）

中國、俄羅斯、南非海軍將於2月在南非海岸舉行聯合海軍演習。俄羅斯國防部25日宣佈，裝備9倍音速「鋯石」導彈的俄羅斯「戈爾什科夫海軍上將」號護衛艦將參加演習。

環球時報旗下軍事欄目的「樞密院十號」報導引述美國有線電視新聞網稱，「戈爾什科夫海軍上將」號於1月4日出海執行任務，在前往大西洋之前，這艘護衛艦在挪威海進行防空演習。「戈爾什科夫海軍上將」號的指揮官稱，該艦配備了「鋯石」高超音速導彈，並於25日成功進行該導彈的發射測試。

俄羅斯國防部發佈的一段視頻中，「戈爾什科夫海軍上將」號艦長稱：「今天舉行了一場戰鬥訓練演習，類比對敵方水面目標實施導彈打擊。鋯石導彈命中了超過900公里外的目標」。

「樞密院十號」報導稱，配備「鋯石」高超音速導彈的「戈爾什科夫海軍上將」號護衛艦是俄海軍22350型護衛艦首艦，於2015年服役。其排水量約4500噸，配備新型130毫米艦炮、防空系統和卡-27反潛直升機等，最大航速可達30節。

該艦攜帶的「鋯石」高超音速導彈被看作是俄羅斯最具威懾效果的現代化武器。它的飛行速度最高可達9馬赫，接近7000英里／小時，並在低空飛行以躲避雷達探測。該導彈的射程約為1000公里，能擊中敵方的縱深目標。此外，該導彈還能夠在飛行過程中進行躲避機動，使對手的攔截變得非常困難。

另據俄羅斯衛星通訊社26日報導 美國駐南非大使館稱，美國對俄羅斯、中國和南非舉行聯合海軍演習的計畫感到不安。

美國駐南非大使館發言人大衛．費爾德曼在回應南非和俄羅斯高級外交官的講話時對CBS新聞說：「我們對南非在2月與俄羅斯和中國舉行聯合海上演習的計畫感到不安」。

俄羅斯 海軍 導彈

延伸閱讀

俄羅斯男到湖南妻家鄉過年 半夜被煙花聲嚇醒：以為在烏克蘭

陸國企被逮到「暗助俄羅斯」 美將釐清北京是否知情

消息人士：拜登政府掌握證據中國國企與俄羅斯暗通款曲

愛沙尼亞以牙還牙驅逐俄羅斯大使 拉脫維亞跟進

相關新聞

會談竟「掛反國旗」惹議！比利時總理發推向荷蘭總理致歉

比利時總理德克魯（Alexander de Croo）25日在推特上貼出一段「道歉影片」，只因本周稍早與荷蘭總理呂特（M...

重傷牧師、殺害司事！西班牙男子「持刀闖2教堂」釀1死4傷

西班牙阿爾赫西拉斯（Algeciras）的2座教堂25日發生襲擊事件，一名持砍刀的男子殺死一名司事、打傷一名牧師，隨後旋...

美眾院中國特別委員會 考慮到台灣開會

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，將把目標放在中國大陸...

通膨讓英國人難度日 受薪階級都得找食物銀行

英國通膨嚴重不僅低收家戶受苦，連受薪階級都吃不消。當地的食物銀行表示目前除業務更繁重，甚至罕見看到越來越多全職工作的人竟...

法國再度狼狽撤軍西非 戰略尷尬布局岌岌可危

法國在與俄羅斯的「非洲影響力大戰」中再失一局，將被迫離開布吉納法索，曾經風光的前殖民強權，如今灰頭土臉。除剿滅叛軍效能不...

健康來得及／每天被流感、新冠夾擊 醫師公開他們染病時自救法

這個冬季，人們受到流感、RSV（呼吸道融合病毒）與新冠病毒的三方夾擊，就連處在防疫第一線的醫師也防不勝防。當醫生自己也生病時是如何自我治療或舒緩、平時又會準備哪些醫療用品以備不時之需？他們透露，生理食鹽水洗鼻瓶、接骨木莓（elderberry）藥片，甚至雞湯罐頭都在名單上。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。