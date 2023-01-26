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會談竟「掛反國旗」惹議！比利時總理發推向荷蘭總理致歉
比利時總理德克魯（Alexander de Croo）25日在推特上貼出一段「道歉影片」，只因本周稍早與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在布魯塞爾會面時背後的荷蘭國旗「意外掛反」。
德克魯25日在推特上發布的影片中先是感謝呂特來到布魯塞爾，並補充說有一個「非常重要的問題」需要解決，接著便道走到一面荷蘭國旗前表示「荷蘭國旗應該是這樣的」。
據悉，原來是兩人24日會面時背景中的荷蘭三色國旗的方向錯誤，當時國旗最上方的是藍色而非紅色。這個錯誤很快被大量網友發現，比利時國會議員弗蘭肯（Theo Francken）稱荷蘭為「最好和最重要的鄰居」，並抱怨「就連正確懸掛他們的國旗也做不到」。
呂特隨後也通過轉發德克魯的影片來回應，並表示「很高興看到我們的三色旗再次直掛，這是它最好的樣子」，並就與德克魯的「愉快會面」表達感謝。
Beste Mark, bedankt voor het goede gesprek gisteren! Wel nog één niet onbelangrijk detail… pic.twitter.com/0vr00Pbf6b— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 2023年1月25日
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