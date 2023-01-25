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日本石垣市 計劃在釣魚台島周邊進行海洋調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2020年，釣魚台島被日本更名，我國外交部嚴正抗議。（美聯社）
2020年，釣魚台島被日本更名，我國外交部嚴正抗議。（美聯社）

日本媒體報導，行政區域涵蓋尖閣諸島（我國稱為釣魚台島）的日本沖繩縣石垣市透露，計劃在釣魚台島周邊進行海洋調查。這是繼去年1月之後的第二次調查。

據日本共同社報導，石垣市政府計劃在星期五（1月27日）從石垣島出港，到星期六（28日）為止實施調查。

石垣市政府稱，該市委託東海大學進行調查，市議會議員等人也將乘船。為了環保及利用該海域，將從海水取樣調查水質，並確認海上漂浮的垃圾情況。

石垣市去年1月31日首次實施海洋調查，市長中山義隆當時也乘船從海上進行視察。

據報導，石垣市2020年10月將尖閣諸島的地址從「登野城」改為「登野城尖閣」。2021年9月為了在釣魚台島等五個島嶼設置行政標柱，向日本中央政府申請登島，但中央政府以「原則上不允許非政府相關人士登島」為由沒有批准。

日本和中國大陸、台灣在釣魚台島有島嶼主權爭端。中國大陸定期派遣船隻和飛機進入島嶼附近，引起日本政府的不滿。

日本 釣魚台

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