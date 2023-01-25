與台邦交影響與北京對話？教宗避答
羅馬天主教教宗方濟各24日於梵蒂岡接受美聯社專訪，被問到與中國大陸外交接觸的下一步，方濟各說，「我們正在採取一些步驟」，最重要的是確保對話不中斷，至於教廷和台灣的關係是否會影響與大陸對話，方濟各避答這個問題。
方濟各說，持續與北京對話，是他保護大陸天主教徒的主要原則，「在中國，我們得慢慢走」。
至於和大陸外交接觸的下一步，方濟各說，「我們正在採取一些步驟，主教任命的每個案例都受到放大鏡檢視，最重要的是對話不要中斷」。
方濟各談到北京當局，「有時他們有點封閉，有時不會」。
美聯社問到教廷與台灣的關係是否會影響與北京對話，教宗迴避了這個問題。
2018年，梵蒂岡與大陸簽訂效期2年的「主教任命協議」，建立教宗任命大陸各教區主教的模式。該協議2020年延長2年效期，2022年10月再次延長2年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言