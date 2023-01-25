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與台邦交影響與北京對話？教宗避答

聯合報／ 編譯陳曉慈╱即時報導
教宗方濟各24日在教廷接受美聯社專訪。美聯社
教宗方濟各24日在教廷接受美聯社專訪。美聯社

羅馬天主教教宗方濟各24日於梵蒂岡接受美聯社專訪，被問到與中國大陸外交接觸的下一步，方濟各說，「我們正在採取一些步驟」，最重要的是確保對話不中斷，至於教廷和台灣的關係是否會影響與大陸對話，方濟各避答這個問題。

方濟各說，持續與北京對話，是他保護大陸天主教徒的主要原則，「在中國，我們得慢慢走」。

至於和大陸外交接觸的下一步，方濟各說，「我們正在採取一些步驟，主教任命的每個案例都受到放大鏡檢視，最重要的是對話不要中斷」。

方濟各談到北京當局，「有時他們有點封閉，有時不會」。

美聯社問到教廷與台灣的關係是否會影響與北京對話，教宗迴避了這個問題。

2018年，梵蒂岡與大陸簽訂效期2年的「主教任命協議」，建立教宗任命大陸各教區主教的模式。該協議2020年延長2年效期，2022年10月再次延長2年。

方濟各 北京 教宗

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