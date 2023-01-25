因親俄與中國漸行漸遠？烏克蘭人：中烏關係僅停留在紙面

「中國的立場對我們來說越來越難以接受，我們需要準備一個新戰略處理與北京的關係」。據China.Table報導，烏克蘭副外長梅爾尼克（Andrij Melnyk）上周四在基輔舉行的「2023年的烏克蘭與世界」討論會上這樣表示。

中國1991年12月27日承認烏克蘭獨立，並於1992年1月4日與烏克蘭建交。此後，烏克蘭不僅為中國提供了很多軍工方面的高端技術人才和工程師，還出售給了中國很多尖端武器。比如中國的第一艘航空母艦「遼寧艦」的前身「瓦良格號」就是從烏克蘭購買的。此外，烏克蘭也是中國一帶一路合作倡議中的主要國家之一。2011年，中國和烏克蘭共同宣布建立戰略伙伴關係。2021年7月13日，烏克蘭總統澤倫斯基同中國國家主席習近平通電話，就兩國建立戰略伙伴關係十周年互致祝賀，並重申共同推進並深化各領域合作的意向。

然而，自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國與烏克蘭的關係就變得非常微妙，兩國的戰略伙伴關係也僅停留在紙面上。中國一方面稱自己在俄烏戰爭中保持中立，另一方面又不放棄對俄羅斯的支持，同時還高調宣揚「中俄戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限」，並將戰爭歸咎於美國和北約。在對待烏克蘭方面，中方則回避躲閃。比如，儘管烏克蘭總統澤倫斯基多次發出與習近平直接交談的呼籲，但均沒有結果。兩國之間的高層對話暫時僅限於外長層面：2022年3月和4月，烏克蘭外交部部長德米特羅·庫列巴與中國外交部長王毅分別進行了兩次電話交談。澤倫斯基去年8月向南華早報表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏方已多次與北京接觸，以期促成雙方領導人的對話，但迄今未果。「我很想同他（習近平）交談。我相信這是有意義的」，澤倫斯基說。

去年7月15日，《華爾街日報》曾發表獨家報導指出，中國企業仍在向俄羅斯出售一些可以用於軍事用途的產品。近日，據彭博社援引知情人士稱，就一些中國國有企業可能向俄羅斯提供支援的線索，拜登政府已要求北京方面確認是否知情。

將目光投向台灣

在這樣的背景下，越來越多烏克蘭政界人士和學者感到需要反思與中國的關係。曾在2014年到2016年間擔任烏克蘭教育與科技部副部長的現烏克蘭議員伊娜·索夫桑（Inna Sovsun）向China.Table表示，在戰前，烏克蘭人對中國沒有什麼想法，但在中國事實上支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭後，烏克蘭人開始對中國產生了非常消極的看法，「基本上，中國和烏克蘭之間幾乎沒有任何關係了，都停留在紙面上，僅此而已」。

索夫桑等議員已經開始將目光投向台灣。去年，烏克蘭國會15名議員組成了一個跨黨派的友台小組，旨在促進與台灣的雙邊交流和聯繫。烏克蘭議會外交政策和議會間合作委員會主席兼友台小組發起人梅列日科（Oleksandr Merezhko）去年9月向德國之聲表示，成立友台小組的舉動反映了烏克蘭在政治上對中國和台灣逐漸產生不同於以往的看法：「事實證明，台灣在俄羅斯入侵烏克蘭後，快速做出反應。台灣的立法院迅速地通過了支持烏克蘭的決議，台灣政府也對俄羅斯實施嚴格制裁，這對烏克蘭確實有幫助。此外，台灣還提供烏克蘭價值數百萬美元的人道主義援助」。他還表示，「中國在2月份宣布與俄羅斯建立無上限的伙伴關係，這是完全不可接受的」。

索夫桑表示，「目前我們從中國聽到的只有威脅，因為我們正在與台灣建立聯繫。與中國不同，台灣以各種可能的方式對烏克蘭給予了支持，並繼續這樣做」。

不過，烏克蘭政府迄今一直避免對北京進行過於激烈的批評，因為這個受到攻擊的國家知道，不能疏遠中國這樣一個全球重要的角色。今年1月17日，烏克蘭第一夫人奧萊娜·澤連斯卡婭在達沃斯出席世界經濟論壇年會時表示，會通過中國國務院副總理劉鶴向中國領導人習近平轉交一封來自澤倫斯基總統的信函，涉及烏克蘭關於結束烏俄戰爭的和平方案。

烏克蘭副外長梅爾尼克在上周的討論會上因此也謹慎地表述：「中國的立場並沒有變得對烏克蘭更有利。但同樣重要的是，以後不會變得更糟」。

（China.Table等）

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