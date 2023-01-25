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港籍貨輪在日本長崎附近海域沉沒 14獲救8失蹤

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導

據日本海上保安廳、南韓濟州地方海洋警察廳，一艘載有22名中國籍、緬甸籍船員的香港註冊貨輪「JINTIAN」號，於25日凌晨在日本長崎縣男女群島附近海域沉沒，事發地點位於日韓之間的海域，目前已救出14人，並持續搜尋8名失蹤船員。

據香港東網引述外媒報導，一艘香港註冊貨輪於25日凌晨，在長崎縣男女群島附近沉沒，船上載有22名中國和緬甸船員，獲救船員中有5名是中國人，部分沒有意識或未知生死。

報導引述南韓官員表示，現場風高浪急，阻礙救援進度。另據共同社報導，日方通報稱，這艘中國香港籍貨輪是在長崎縣男女群島以西110公里西南方約160公里、南韓濟州島以南約150公里處沉沒。

綜合外媒報導，這艘香港註冊貨輪「JINTIAN」號在昨晚向日方發出求救訊號，濟州海洋警察廳則於當地時間25日凌晨1時45分許，接到求救訊號，約一小時後船長表示將棄船全員離開，接著船沉沒。

日本第7管區海上保安總部（北九州）通報稱，這艘船上有22名船員，包括14名中國人和8名緬甸人。

香港 長崎 緬甸

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