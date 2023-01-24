聯美操作核潛艇抗中？ 澳洲反核武立場遭質疑

為了讓澳大利亞能操作在澳美英「三方安全夥伴關係」（AUKUS）下取得的核潛艇，並對抗中國在印太地區的軍事能力，有美國資深共和黨眾議員呼籲，應該由美國和澳大利亞兩國對即將取得的核潛艇，並對其進行兩國海軍的雙重指揮和共同操作。

澳大利亞廣播公司報導，隨著核潛艇計劃的討論日益眾多，加上澳大利亞政府即將在3月底公佈計劃取得哪款核潛艇之際，美國共和黨眾議員惠特曼（Rob Wittman）表示，應該把澳大利亞的造船工人和船員送到美國幾個月，為他們最終獲得核動力潛艇艦做準備。

作為美國上屆國會海權和投射部隊小組委員會中最資深的共和黨眾議員，惠特曼認為，直接向澳大利亞出售美國潛艇的想法「可能過於簡單化」。

此外，他認為，隨著現有的美國柯林斯級潛艇退役和新潛艇的建造，美國可以向澳大利亞的責任區派遣一艘核動力潛艇，以幫助緩解迫在眉睫的能力差距。

日前，美國眾議院兩黨成員致信美國總統拜登表示支持，惠特曼是其中之一。但簽署這封信函的另一位美國國會議員、民主黨眾議員考特尼 (Joe Courtney) 表示，讓潛艇配備兩國船員可能會引發其他問題。

他說，「讓來自不同海軍的船員定期操作潛艇，讓我覺得這會招來很多問題，並製造了一大堆其他主權控制問題」 。但他也同意，美國和澳大利亞海軍的聯合訓練，應該全速進行。

路透社報導，中國計劃加強其在太平洋地區的存在，並於去年與所羅門群島簽訂了一項安全協定，這引起了美國和澳大利亞的擔憂，這兩個國家幾十年來一直將該地區視為其勢力範圍。而過去幾年，澳大利亞一直在尋求增加國防開支，包括在2021年達成的AUKUS協議，從美國和英國購買核動力潛艇。

澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）的駐華盛頓主任沃森（Mark Watson）指出，美國眾議員的建議，將引發對澳大利亞主權的質疑，「如果在危機時刻船上有來自美國和澳大利亞的船員，誰有否決權來決定使用特定船隻執行特定任務？」，他說。

澳外長：不破壞反核武立場

澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）週一（1月23日）投書英國《衛報》表示，今年是澳大利亞批准《不擴散核武器條約》（NPT)）50 週年。雖然有些人批評在英美澳同盟三邊夥伴關係下，讓澳大利亞海軍獲得核動力潛艇，有可能破壞不擴散核武的信譽，但黃英賢強調，澳大利亞將取得的核動力潛艇，將不攜帶核武器。

黃英賢解釋，澳大利亞提議購買的潛艇是核動力，但不配備核武器，《不擴散核武器條約》並未禁止此一作法，而且印太地區的其他國家，在過去幾十年來，一直都在使用核動力潛艇。AUKUS的所有三個合作夥伴，都承諾履行澳大利亞對NPT法律義務。

黃英賢還強調，澳大利亞政府支持防止核武器擴散和裁軍方面的實際行動，追求的是同一個目標，即一個和平、穩定和繁榮的地區。澳大利亞政府將向過去幾十年來所做的那樣，與地區的合作夥伴緊密合作，為印太地區的地區穩定和戰略平衡做出貢獻。

中國外交部反對AUKUS

自2021年9月成立以來，中國外交部多次反對澳大利亞加入奧庫斯協議，中國外交部發言人汪文斌早在2021年10月22日就在例行記者會上批評，英澳三國搞的這個「盎格魯-撒克遜」小圈子是典型的軍事集團，充斥著過時的冷戰零和思維，是三國迷信武力的體現，是美英核威懾政策的延伸。

汪文斌當時也強調，美英澳核潛艇合作涉及向澳大利亞轉讓豐富度超過90%的武器級高濃鈾，構成嚴重核擴散風險，違反《不擴散核武器條約》的目的和宗旨。不僅如此，美國還將向澳大利亞出口可搭載核彈頭的「戰斧巡航導彈」，「這些舉動對地區和平與安全所構成的威脅是顯而易見的。不是三國想否認就能否認得掉的」汪文斌說。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進去年11月也曾發文表示，澳大利亞很樂意把自己變成「超級關島」，美國在亞太地區有很多盟友，但澳大利亞協助美國對華軍事威懾的態度最囂張，它在把自己想像成美國胯下的一匹戰馬。

胡錫進當時說，澳大利亞與美英一起搞出了AUKUS聯盟，美英將幫助它獲得核潛艇，美國能夠攜帶核彈的B-52轟炸機也將部署到澳大利亞，「澳方如果以為它因此更加安全了，那就是愚蠢」。

胡錫進認為，台海危機距澳大利亞還隔著整個東南亞，而且中美博弈也與澳大利亞沒有什麼直接關係，但若成為潛在的衝突一方，有多少武器和什麼樣的盟友關係，都抵消不了澳大利亞因此而招來的風險。

澳國防部：將加快購買水雷

路透社報導，在中國計劃增加其在太平洋地區的影響力之際，澳大利亞國防部週一（1月23日）表示，將加快購買先進水雷的計劃，以保護其海上航線和港口免受「潛在侵略者」的侵害。

澳大利亞國防部發言人在一份聲明中說，所謂的智能水雷旨在區分軍事目標和其他類型的船隻，「這將有助於確保海上交通線的安全，並保護澳大利亞的海上通道」 。

儘管澳大利亞國防部沒有具體說明任何進一步的細節，但根據《悉尼先驅晨報》23日的報導稱，堪培拉將花費高達10億澳元（約7億美元）來採購這種高科技水下武器。

報導還援引未具名的國防工業消息來源稱，澳大利亞聯邦政府將很快宣布一項從一家歐洲武器供應商處，購買大量水雷的合約。

澳大利亞智庫洛伊研究院（Lowy Institute）國際安全項目負責人羅格文（Sam Roggeveen）表示，這些水雷將使澳大利亞有能力從戰略上，封鎖海上通道和港口。

（澳大利亞廣播公司、路透社、悉尼先驅晨報、衛報、台灣聯合報）

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