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紐時：蕭美琴是華府最有影響力「大使」之一 幾乎每天與美高官通話
紐約時報報導，中華民國駐美代蕭美琴是華府最有影響力的外國大使之一，但她沒有大使頭銜，也不能住進過去的大使官邸雙橡園，連掛國旗都會成為外交事件。
報導說，蕭美琴處於灰色地帶，她享有直通拜登政府和國會的華府「圈內人」影響力，卻必須忍受奇特的局外人地位。
紐時指出，蕭美琴幾乎每天都與拜登政府高級官員通話，並與國會兩黨領袖密切接觸。川普政府時期的國家安全顧問波頓(John R. Bolton)表示，「台灣是在華府擁有最具效能的外交代表的國家之一」。
蕭美琴在雙橡園接受紐時訪問時承認，她的外交工作有如走鋼索。為因應中國新一代具有侵略性的「戰狼」外交官，她自比為「戰貓」。她說，「貓能走鋼索，以靈活而有彈性的方式保持平衡」。
蕭美琴言談舉止含蓄，但北京視她為危險的煽動家。美國眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)去年8月高調訪問台灣，北京指責蕭美琴促成那次訪問，並引起中共解放軍大規模軍演，將美中緊張關係推到危險的新極端。
當時中國政府一名發言人稱蕭美琴是「反中外國勢力的棋子，將台灣同胞推到危險的深淵」。
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