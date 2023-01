美國出手 將斥資數千萬美元揭露北韓政權真相

2017年,37歲的阿爾登當選紐西蘭總理,成為世上最年輕的女性國家領導人。2023年1月19日,執政5年半的阿爾登無預警宣布請辭,表示自己已經「油箱沒油」('no longer have enough in the tank'),無法再為這份工作付出。

2023-01-21 14:10