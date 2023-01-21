美國出手 將斥資數千萬美元揭露北韓政權真相

未來5年內，美國將投資5000萬美元，悄悄將外界信息傳送到北韓，希望改善美國和南韓在北韓的形象。

作為年度國防開支計劃的一部分，美國總統拜登12月下旬簽署了《奧托·瓦姆比爾反北韓審查和監視法》。該法案以2016年因顛覆罪名在平壤被捕並因偷竊政治宣傳標語被判處15年徒刑的美國學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）為名，旨在對抗平壤對人民無孔不入的審查和監視。瓦姆比爾2017年6月獲釋時已處於植物人狀態，6天後在俄亥俄州的一家醫院過世。

根據該法案，政府撥出的資金將流向「美國國際媒體署」（USAGM），這個美國政府宣傳組織負責在全世界廣播和傳播信息。

特洛伊大學首爾分校的國際關係教授平克斯頓（Dan Pinkston）對德國之聲表示：「這讓我覺得很有趣，因為美國現在似乎更願意在『灰色地帶』行動，而其他國家早已行之有年。信息戰只是美國現在引入的強制措施之一，同時依然保持在會引燃常規衝突的閾值下。」

美國希望北韓人「提出更多問題」

平克斯頓指出，華盛頓正在追趕俄羅斯，後者在植入宣傳以推進其地緣政治目標方面特別高效。

美國的計劃將側重於向北韓提供更多廣播節目，同時開發「網路自由工具」，以幫助用戶規避北韓政府對自由訪問網路世界的限制。

平克斯頓表示：「廣播會相對容易，連接互聯網將更具挑戰性。「他補充說，採用更復雜的手段起初或許不會被平壤注意到，但「可能很快會對其自身的政治宣傳產生不利影響」。

「理想情況下，一次利用信息的成功『襲擊』在一段時間內應該不會被察覺，因此它更加微妙，具有破壞穩定、促使北韓人提出更多問題的長期目標。」

北韓打壓外國媒體

北韓人金裕貞（音）1900年代與母親和姐姐因家鄉糧食短缺逃離咸鏡北道。她認為，向北韓提供更多信息有助於鼓勵對政權的批評，但同時也警告這種做法的危險性。

分析人士和脫北者警告稱，平壤近月來加強了對收聽外國廣播或觀看走私入該國的電影或電視節目行為的打擊力度。此前有媒體報導，有人目擊到聽韓流音樂並練習舞蹈動作的青少年遭到流放。

金裕貞表示：「20年前，只有非常少量的外界訊息能傳入北韓，但許多人都看過國外的新聞、電視節目或電影。」

「但過去一年左右，很顯然北韓政府正努力控制進入該國的信息。當局對此非常擔憂，因為這對他們構成威脅。就在幾天前，我聽說一名十幾歲的男孩因為觀看南韓電影被處決。」

「事情一直在變得越來越艱難」

去年12月底，總部位於首爾的《每日朝鮮》新聞機構曾報導稱，北韓公民被下令參加政府的電影放映會，電影內容展示了對那些被查獲觀看外國電影者的公開羞辱和懲罰。境外的信息內容被北韓當局描述為「灌輸對敵國的錯覺，並且麻痺革命和階級意識的危險毒素」。

視頻顯示，一群人在體育場內遭到群眾的斥責，他們低著頭顯然在等待公開宣判。

今年一月，北韓政府將通過《平壤文化語言保護法》，禁止公民在口語或書寫時使用外國詞匯。該法還將取締外國時裝和發型，並加大對訪問海外媒體內容的懲罰。

金裕貞表示：「事情一直在變得越來越艱難。人民對外有一副面孔，私下也有個人想法，但分享這些想法越來越危險。」

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