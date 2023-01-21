南韓首爾「天龍區」貧民窟大火 500人急逃

南韓首都首爾市江南區開浦洞貧民窟「九龍村」廿日一早約六點廿七分（台灣時間五點廿七分）發生大火，五百名居民緊急疏散，火勢約五小時後完全撲滅，所幸未造成傷亡。這座首爾唯一的貧民窟是亞洲第四大經濟體貧富差距的象徵之一，堪稱是電影「寄生上流」的現實版。

首爾江南區貧民窟九龍村廿日發生大火，一早天還未完全亮，火光沖天，趕來的消防隊員全力滅火。（路透）

首爾市長吳世勛接獲通報後，約上午七點廿分抵火災現場指揮。消防當局指出，共調派九一八名警消、公務員、軍人及六十八輛消防車、十架直升機趕往救災。該村四個區域約六十間「住宅」、八百坪土地遭焚毀，六十二名災民被臨時安置在市內旅館。

正在瑞士出席世界經濟論壇的南韓總統尹錫悅，也指示行政安全部等部會動用所有可用人力和裝備，盡可能降低災情。

內政部長李祥敏要求官員預防後續發生「二次災害」，維護附近地區的居民安全。執政黨「國民力量」、最大在野黨「共同民主黨」也分別由黨魁鄭鎮碩、李在明領銜，赴現場慰問。

首爾貧民窟「九龍村」簡介 製表／茅毅

九龍村是南韓現存的貧民窟之一，其中約一五○戶被歸類為該國的最低所得階層，緊鄰五光十色又富裕的江南區，該區房價高達四十八億韓元（約新台幣一億二千萬元）。

一九八八年夏季奧運在當時還叫做「漢城」的首爾舉行，南韓政府大刀闊斧整頓市容迎接外賓，一群市民被迫移往九龍村落腳，目前約六百七十戶。地狹人稠，搭建的住屋多採用廉價的易燃材質。當局仍在調查失火原因，江南區消防局官員辛容和表示，應為電線短路。

南韓也過農曆春節，六十六歲的金城漢說：「怎麼會在過年前發生這種事？這個年要怎麼過？我什麼都沒拿就逃出家門」。

南韓政府二○一一年首度討論遷村，二○一四年十一月大火造成一名七十多歲男子喪生後，開始積極推動都更與拆遷安置計畫。但因住戶均非地主，補償金發放對象與金額談不攏，近九年來幾無進度。自二○○九年以來，九龍村累計至少十六起火災。