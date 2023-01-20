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2024-2030年國防預算破兆 馬克宏：法國需準備好迎接新時代
法國總統馬克宏20日在法國西南部蒙馬桑（Mont-de-Marsan）空軍基地宣布，提高法國2024年至2030年國防預算至400億歐元（近台幣1兆3157億元）。
法國2019年至2025年國防預算為295億歐元（約台幣9703億元）。馬克宏表示，2019至2025年的國防預算是為了補足法國幾十年來長期挹注不足的國防資金，並將新一期國防預算稱作「轉型」——做足軍力準備以應對可能來臨的高緊張衝突。
針對俄烏戰爭，馬克宏向法國軍方喊話：「法國已經準備好，也將有足夠軍力面對這個世紀的挑戰。」他說，法國必需準備好迎接新時代到來；威脅不斷積累，有些來自舊戰爭，有些則是在「複雜與殘酷的簡單之間」所生，前所未見。
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