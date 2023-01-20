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就在江南！首爾最大貧民窟九龍村失火 韓國媳悲揭惡劣生活條件

聯合新聞網／ 綜合報導
首爾江南區九龍村20日清晨傳出大火。 美聯社
首爾江南區九龍村20日清晨傳出大火。 美聯社

根據韓聯社報導，南韓首爾最大的貧民窟「九龍村」今（20）日清晨發生大火，總共約有500多人緊急撤離，所幸目前尚未傳出有人員傷亡。對此，部落客「台灣妞韓國媳」表示，九龍村是江南區裡的貧民窟，因為那裡是非法住宅居多，房子也沒有正式隔間，再加上住宅密度很高，所以其實「火災發生頻率非常高」。

「台灣妞韓國媳」今日在臉書上發文，貼出驚人的火災照片，並透露九龍村其實是江南區裡的貧民窟，在地域劃分時本來不是屬於首爾市，但70年代為了擴大市區並進行土地開發，九龍村才被劃分到首爾市。

「台灣妞韓國媳」表示當時的社會氛圍，都是呈現「努力向上、不怕任何阻擋」，因此很多經濟弱勢的人們，將農地佔為自己的居住地，逐漸聚集起來並搭建房子，試圖在突飛猛進的漢江經濟奇蹟中求生存，進而演變成現在的九龍村。

「台灣妞韓國媳」談到歷經奧運和政府各種拆遷，九龍村至今無法徹底被改造和搬離。除此之外，她坦言九龍村是非法住宅居多，水、電、瓦斯都是非法的，居民就像用露營的方式在過日子，「屋內也沒有正式隔間，住宅密度很高，火災發生頻率非常高，但這次算大型的火災」

在貼文的最後，「台灣妞韓國媳」難過寫道，「九龍村和光鮮亮麗的江南為鄰，呈現韓國階級社會的生活條件強烈對比，那裡是非常多記者都會去取材報導的地方，記者取的是素材，人們過的是生活，農曆年前大火，讓人真是感到唏噓」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「想不到韓國居然有這樣的地方」、「看到『江南區的貧民窟』讓我眼睛都瞪大了…站在旁觀者的角度來看，真的好諷刺」、「年前看到消息，為九龍村的居民難過了一下，尤其在過年前發生這樣的事情」、「江南區裡竟然有貧民窟，太驚訝了」、「一直以為江南區都是有錢人」。

首爾 火災 南韓

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