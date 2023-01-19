Netflix今年將推34部南韓節目 「韓」量歷來最高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Netflix今年計劃推出34部南韓的電影、電視劇和實境秀節目，為歷來最多。 圖／擷自Netflix官網
Netflix今年計劃推出34部南韓的電影、電視劇和實境秀節目，為歷來最多。 圖／擷自Netflix官網

Netflix今年計劃推出34部南韓電影、電視劇和實境節目，為歷來最多，以滿足全球的韓流粉絲。去年韓劇和南韓電影常駐在Netflix全球多國的熱門收視排行榜，促使Netflix今年更進一步開發韓流內容。

韓聯社報導，Netflix日前公布了今年預計推出的韓劇和南韓電影陣容，不僅包括新片，也有多部令劇迷期待已久的續集作品，而且劇情種類包羅萬象，從驚悚、科幻、浪漫到動作應有盡有。

新片部分包括描述在1945年黑暗時代裡對抗怪物的「京城生物」，以及設定在反烏托邦未來的科幻影集「末日騎士」，以及描寫日據時代的動作劇「盜賊之歌」。

續集部分則包括宋慧喬主演的復仇劇「黑暗榮耀」第2季預計將於3月推出，「Sweet Home」和「D.P：逃兵追緝令」等人氣劇集續集也將會上架。

Netflix Korea內容副總裁唐江表示：「過去一年，韓劇和南韓電影已成為我們逾90國的全球十大熱門排行榜常客，並有三部Netflix史上最多收看者的節目是來自南韓。今年我們將在故事內容和敘事形式上進一步求新求變。Netflix 將繼續為觀眾匯集這些精采的南韓故事。」

南韓 電影 韓流

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